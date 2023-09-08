G20傳同意非盟加入睇齊歐盟　中方支持其在全球治理發揮更大作用

據彭博社及路透社引述知情人士說法報導，G20集團已同意非洲聯盟（African Union，簡稱非盟）加入成為正式永久成員。此舉意味目前擁有55個成員國的非盟，由目前的「受邀國際組織」身分，提升至與歐洲聯盟（EU）同等的地位。



印度總理莫迪（Narendra Modi）今年6月曾致函G20各國領袖，提議在即將於印度首都新德里舉行的峰會讓非洲聯盟成為該集團的正式成員。據報導，德國、加拿大、巴西等國經已表態支持非盟加入，G20領袖預計很有可能將在峰會期間宣布此一決定。

G20是全球主要已開發和開發中國家組成的政府間論壇。成員國佔全球GDP高達85%，也佔全球貿易額超過75%，人口總數約佔全球的三分之二。

目前，G20由19個國家以及歐盟組成。G20今年還邀請了包括孟加拉、新加坡、西班牙、和奈及利亞在內的9個非成員國出席；此外，聯合國、世界衛生組織（WHO）、世界銀行（World Bank）、和國際貨幣基金（IMF）等國際組織也受邀參加本週末舉行的峰會。

9月7日，中國外交部發言人毛甯主持例行記者會被問及此事。毛寧表示，中國是第一個明確表態支持非盟加入G20的國家，在不久前舉行的中非領導人對話會上，國家主席習近平再次強調，中方將積極推動非盟成為G20的成員，重申中非雙方是推動構建高水準中非命運共同體，維護國際公平正義的重要夥伴，中方支持非盟在全球治理中發揮更大的作用。