中國證監會召開境內外投資者座談會　淡馬錫及貝萊德參加

中國證監會9月8日公布，已召開專家學者和境內外投資者座談會，分析當前資本市場形勢，就活躍資本市場、提振投資者信心召開3場座談會，分別聽取意見建議，並就市場關切的熱點問題做交流探討。包括淡馬錫控股有限公司（Temasek）、橋水投資公司（Bridgewater）、貝萊德公司（Blackrock）在內的境外機構負責人參加。



中國證監會表示，證監會黨委書記、主席易會滿，黨委委員、副主席李超以及證監會有關部門主要負責人分別主持會議。會議深入學習貫徹7月24日中央政治局會議精神，落實國務院常務會議和國務院全體會議工作部署。

在會上，吳曉求、劉紀鵬、樊芸、林義相、高善文等專家學者，博時基金、南方基金、重陽投資、道禾投資等投資管理機構和淡馬錫、貝萊德、橋水等境外機構負責人，以及部份個人投資者代表，就如何看待當前宏觀經濟形勢、活躍資本市場、提振投資者信心暢所欲言，圍繞促進資本市場投融資平衡、引入更多中長期資金、進一步規範股份減持、加大現金分紅、優化交易機制、嚴懲上市公司造假、保護中小投資者合法權益等提出意見建議。

會議認為，必須認真領會中央政治局會議精神，增強發展的信心和定力。一是要堅定對中國經濟發展大勢的信心；二是要堅定對防範化解地產風險的信心；三是要堅定對防範化解地方債務風險的信心；四是要堅定對大力發展民營經濟的信心。

會議強調，要緊扣實現中國式現代化這條主線；堅持以改革促發展、促穩定；堅守監管主責主業；健全資本市場功能；堅決守住風險底線。

會議認為，近一段時間以來，證監會深入貫徹落實中央政治局會議精神，堅持穩字當頭、穩中求進，從投資端、融資端、交易端、改革端等各方面綜合施策，會同有關方面研究確定一攬子政策措施。

會議強調，專家學者、投資管理機構、投資者都是資本市場改革發展的見證者、參與者、推動者，要充分發揮各自優勢，積極主動作為，共同促進資本市場高質量發展。