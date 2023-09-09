RAAC︱英國倫敦兩大機場發現「冧樓危機」物料

英國近日爆出「冧樓危機」，多間學校被揭發其建築物料「鋼筋蒸壓加氣混凝土」（RAAC）使用期限屆滿，意味校舍或有倒塌風險。當局之後發現全國不少公共建築都使用該物料，包括倫敦希斯路（Heathrow）及吉域（Gatwick，又譯蓋特威克）兩大主要機場。



倫敦廣播公司（LBC）9月8日報道，希斯路機場管理公司發表聲明，指當局去年在三號客運大樓發現該物料，並已經進行補救工程，同時考慮永久解決方案。

管理公司認為，雖然近日校園傳出「冧樓危機」，業界已經留意到事件，而且已採取彌補措施，因此相信原本的計劃是充分。公司同時強調，乘客和員工的安全一直是優先事項，機場方面會繼續向業界的持分者持續通報進展。

吉域機場則表示，當局有關於機場範圍內含有RAAC建築物的位置，亦正透過全面的結構檢查制度密切監察情況。而最近在6月進行的檢查中，工程人員沒發現該物料構成任何憂慮，他們會繼續定期檢查。

除了倫敦兩大機場，當局亦檢查曼徹斯特機場的情況。

RAAC在1950至1990年代普遍在公共建築中使用，惟這款物料或只有三十年有效期，不過有建築工程專家認為，機場擁有較大型及專門的維修團隊，因此面臨的風險較低。