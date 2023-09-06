伯明翰破產｜英國地方政府破產危機會蔓延？　這些區域或步後塵

全歐洲、英國最大的地方政府伯明翰市政委員會（Birmingham City Council）9月5日頒布第114條通知，宣布自己實際上已破產。英國近年也有不少地區政府發出第114條通知，根據一份針對英國47個市政委員會的調查結果顯示，至少5個地方政府正考慮是否宣布破產。



近年發第114條通知的地方政府

沃金市政委員會6月7日也發布第114條通知，原因是委員會支出或超出可用財政資源，以致地方政府在本財政年度剩餘時間和未來的財政年度中，無法維持收支平衡。

導致這樣事情發生的原因是，沃金市政委員會投資失利導致無法負擔的貸款、未能採取足夠的償還貸款措施和無法收回的高額貸款，它當時面臨極嚴重的財務資金短缺。

除伯明翰和沃金（Woking）外，瑟羅克（Thurrock）、克羅伊登（Croydon）、北安普敦（Northamptonshire）和斯勞（Slough）市政委員會近年都發出過第114條通知。

伯明翰破產：圖為英國沃金市政委員會2023年6月7日發布第114條通知的推文截圖。（Facebook@WokingBC）

瑟羅克2022年12月發布第114條通知，稱資金缺口是由於市政委員會投資失利，造成財務損失及需要償還負債。克羅伊登2022年11月發布第114條通知，而斯勞2021年7月發布這則通知。

北安普敦是20年來首個發布第114條通知的市政委員會，2018年頒布第114條通知，當時它累積的債務為約10億英鎊（約100億港元）。

年內或再有5地方政府頒第114條通知

近年來，某些地方政府面臨嚴重財務困境，不得不發布第114條通知以應對這些挑戰。然而這些地方政府的困境可能只是冰山一角，未來可能還有其他地方政府面臨類似情況。

代表英國47個市政委員會的組織SIGOMA（Special Interest Group of Municipal Authorities，暫譯：市政機構特別利益集團）8月29日發表一項調查，結果發現其約10%、5個成員正考慮2023年發出第114條通知。

這些成員包括肯特（Kent）、黑斯廷（Hastings）、德比（Derby）、修咸頓（Southampton）和吉爾福德（Guildford）。

SIGOMA也有近20%成員表示，2024年可能頒布第114條通知。