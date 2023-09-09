摩洛哥歷史名城馬拉喀什附近6.8級強震296死153傷　紅牆驚現裂縫

位於北非國家摩洛哥（Morocco）中部的大阿特拉斯山（High Atlas）9月8日深夜11時11分（香港時間9日早上6時11分）發生6.8級淺層地震。首都拉巴特和馬拉喀什（Marrakesh）等許多城市有震感。是次地震遠至西班牙及葡萄牙都有感。



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摩洛哥歷史名城馬拉喀什著名的紅牆出現裂縫。

政府稱有數百人死亡，當地官員稱，大部份死者都在山區，救援人員暫時難以接觸到他們。

從網上流傳的影片可見，房屋及樹木明顯搖晃，人們在感覺震動後紛紛走避。一個酒店泳池在地震發生後停電。此外有清真寺在地震中損毀。

市內有一些建築物倒塌，而醫院則需進行疏散。摩媒稱，已有至少296人死亡，另有153人受傷。政府稱有數百人死於這場地震。

有網民在社交媒體發布馬拉喀什著名的紅牆的影片，可見它出現大條裂縫。

一位居民告訴路透社，馬拉喀什老城的一些建築物已經倒塌。據說當地人待在留在室外，以防強烈的餘震發生。

另一名男子描述說，他感到「劇烈的震動」，並看到「建築物搖動」。

摩洛哥馬拉喀什地震：2023年9月8日深夜摩洛哥發生強烈地震後，人們9日聚集在卡薩布蘭卡（Casablanca）的街道上。（Reuters）

名為Abdelhak El Amrani的民眾告訴法媒：「人們都震驚和恐慌。孩子們在哭泣，家長們心煩意亂。」他說電源和電話線中斷了十分鐘。

法媒9日稱，一個家庭被困在倒塌的房屋廢墟中，該市的許多人被送往醫院。較早時沙特阿拉伯傳媒阿拉伯電視台（Al Arabiya）9日稱至少5人因被壓在廢墟下而喪生；未知兩者報道是否指同一批人。

發生地震後，不少人立刻逃出戶外。

網上流傳的相片顯示，有人站在大街上，網上也有影片顯示建築倒塌後現場遍地瓦礫的景象及建築倒塌瞬間現場粉塵飛揚的情形。

綜合路透社、天空新聞及《鏡報》報道，德國地球科學研究中心（GFZ）及美國地質調查局（USGS）數據指，地震發生於8日晚上11時11分，震央位於摩洛哥馬拉喀什（Marrakesh）西南約71公里處，震源深度18.5公里。

網上社交平台流傳多段相信是地震的片段，見到有民眾由商場跑到室外暫避，以及建築物搖晃及受損等情況，亦有片段顯示有多層建築物倒塌。

人們在社交媒體上分享的著名的紅牆的影片，其中一堵牆出現大裂縫，部份牆體倒塌，瓦礫散落一地。

馬拉喀什（Marrakesh）在柏柏爾語的意思是「上帝的故鄉」。作為摩洛哥的四大皇城之一，馬拉喀什意思是「紅顏色的」。

馬拉喀什城已有一千多年的歷史，它曾是摩洛哥的首都，該國最大的傳統露天市場（Souk）就在此地。城中有兩個主要的分區：老城區（Medina）和新城區（Ville Nouvelle）。老城區1985年被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。