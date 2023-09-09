美國空軍參謀長指控：中國招攬美國北約機師提供訓練

美國空軍參謀長布朗告誡空軍人員，對中國軍事飛行員培訓公司所提供的工作機會提高警惕。這是美國軍方迄今為止，最明確承認中國以此招攬美國空軍的做法。



彭博社報道，根據星期五（9月8日）在網上流傳的一封信，布朗（Charles Brown）寫信呼籲美軍飛行員向上級報告他們或他們認識的飛行員，是否已被外國武裝部隊招募，或是外國武裝部隊的招募目標。

這封信的發出日期為9月5日。布朗在信中說，這些公司的招攬對象是美國和北約（NATO）的受訓空軍人員，利用他們在中國境外為中國訓練飛行員，「填補中國軍事能力的空白」。

他說：「許多人接受了這些外國公司的合同，他們其實是在為外國空軍提供訓練，這正在侵蝕我們的國家安全。」

《華盛頓郵報》周五較早時率先報道了布朗寫給美國空軍人員的這封信。

布朗也是總統拜登（Joe Biden）提名的美軍參謀長聯席會議主席。拜登5月25日提名布朗接替現任美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）。米利9月底卸任。

如果最終參議院批准布朗的提名，他將成為第二位非裔美軍參謀長聯席會議主席，五角大樓將首次出現國防部長和美軍參謀長聯席會議主席均由非裔擔任的情況。

此前有報道稱，中國軍方正在招募經驗豐富的西方飛行員，以提高中國空軍飛行員在航空母艦起降的能力，這可以在中美發生衝突時派上用場。美國隨後於6月宣布，對招募美國飛行員為中國訓練飛行員的實體實施出口限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

