美國FCC主席要求政府機構考慮宣布兩中企構成國安風險

美國聯邦通訊委員會(FCC)主席羅森沃塞爾(Jessica Rosenworcel)要求美國政府機構考慮宣布移遠通信、廣和通等中國公司構成不可接受的國家安全風險。



據路透社星期三(9月6日)報道,美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾(Mike Gallagher),以及委員會成員克里希納穆爾蒂(Raja Krishnamoorthi)上個月要求FCC考慮將這兩家公司列入所謂的「涵蓋清單」(Covered List)。

移遠通信、廣和通生產讓物聯網設備連接到互聯網的蜂窩模塊。企業一旦被列入涵蓋清單,美國方面就無法動用聯邦資金,從這些企業購買設備。對於被視為構成國安風險的企業,來自這些公司的新設備將不會得到FCC的批准。

FCC主席羅森沃塞爾9月1日致函聯邦調查局、司法部、國家安全局、國防部等機構,傳達議員們的請求。

羅森沃塞爾也在其他信件中說,在「應對這一威脅,包括考慮將移遠通信和廣和通的設備納入涵蓋清單」方面,FCC歡迎任何合作機會。

她強調,聯邦通訊委員會只有在國家安全機關的指導下,才能更新涵蓋清單。

FCC已將華為、中興通訊等10家中國公司,以及一家俄羅斯公司列入涵蓋清單。

美國議員們曾說,使用中國蜂窩模塊的美國醫療設備、車輛和農業設備,有可能會被中國遠程登錄和掌控。

移遠通信在美發言人稱,模塊交付後,客戶是數據擁有者,「我們無存取任何已收集得到的數據」(we have no access to any of the data collected)。廣和通則尚未就路透社的置評請求做出回應。

本文獲《聯合早報》授權轉載