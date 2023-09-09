G20峰會9月9日登場 各國領導人陸續抵達印度新德里
撰文：洪怡霖
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二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度首都新德里舉行，各國領導人或代表陸續抵達。
根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）8日發布的行程表，拜登7日從美國馬里蘭州乘坐空軍一號出發，8日下午6時55分左右抵達印度新德里。
中國國務院總理李強、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也預計是8日抵達新德里。
報道指孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）、阿聯酋總統兼王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）等人亦8日抵印。
根據共同社，岸田攜夫人裕子上午乘政府專機從印尼雅加達郊外的蘇加諾-哈達國際機場啟程，下午抵達印度新德里的巴拉姆空軍基地。
各國領導人預計抵達時間：
●哈西娜：下午12時30分
●辛偉誠：下午1時40分
●岸田文雄：下午2時15分
●阿爾巴尼斯：下午6時15分
●拜登：下午6時55分左右
●杜魯多：下午7時
●李強：下午7時45分
●阿勒納哈揚：下午8時
↓辛偉誠發布出席G20的影片：
二十國集團（G20）峰會在新德里進步廣場（Pragati Maidan）的Bharat Mandapam會展中心舉行，或聚焦解決全球問題，包括清潔能源轉型和應對氣候變化、減輕俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭所導致、包括貧困在內的經濟和社會影響。
巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）8日也抵達新德里。巴西12月1日起擔任G20輪值主席國，移交儀式將在峰會期間舉行。