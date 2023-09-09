G20峰會9月9日登場　各國領導人陸續抵達印度新德里

二十國集團（G20）峰會9月9日至10日在印度首都新德里舉行，各國領導人或代表陸續抵達。



根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）8日發布的行程表，拜登7日從美國馬里蘭州乘坐空軍一號出發，8日下午6時55分左右抵達印度新德里。

中國國務院總理李強、英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）、加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）、韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄和澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也預計是8日抵達新德里。

G20峰會：圖為2023年9月8日，美國總統拜登抵達印度首都新德里。（Reuters）

報道指孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）、阿聯酋總統兼王儲阿勒納哈揚（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）和南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）等人亦8日抵印。

根據共同社，岸田攜夫人裕子上午乘政府專機從印尼雅加達郊外的蘇加諾-哈達國際機場啟程，下午抵達印度新德里的巴拉姆空軍基地。

各國領導人預計抵達時間：

●哈西娜：下午12時30分

●辛偉誠：下午1時40分

●岸田文雄：下午2時15分

●阿爾巴尼斯：下午6時15分

●拜登：下午6時55分左右

●杜魯多：下午7時

●李強：下午7時45分

●阿勒納哈揚：下午8時

↓辛偉誠發布出席G20的影片：

二十國集團（G20）峰會在新德里進步廣場（Pragati Maidan）的Bharat Mandapam會展中心舉行，或聚焦解決全球問題，包括清潔能源轉型和應對氣候變化、減輕俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭所導致、包括貧困在內的經濟和社會影響。

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）8日也抵達新德里。巴西12月1日起擔任G20輪值主席國，移交儀式將在峰會期間舉行。