路透社：G20峰會聯合公報草稿　俄烏戰爭部份「一片空白」

二十國集團（G20）峰會9月9日在印度首都新德里開幕。根據路透社8日看到的一份草稿，G20談判代表對有關俄烏戰爭的措辭依然存在意見分歧，為期兩天的峰會或無法取得突破。



報道稱，在G20成員國之間傳閱的這份38頁草稿中，「地緣政治局勢」一段空白，但對於其他75段，涉及氣候變化、加密貨幣和改革多邊開發銀行等的內容達成一致。

G20的談判協調員多日來，一直嘗試消除各國對烏克蘭戰爭的措辭的爭議，並希望能爭取到俄羅斯的同意，以便可發表一份G20聯合公報。

印度談判代表康德（Amitabh Kant）8日早前說：「G20領導人聯合公報已接近完成……我們將向各國領導人建議採納這份聲明。」

一G20國家高級人員稱，有關烏克蘭戰爭的部份，西方國家已予以通過，並發給俄羅斯，看他們有什麼意見。

一名消息人士說，G20聯合公報能否獲各國一致通過還是個未知數。聯合公報中可能分段陳述各國的不同觀點，或把不同觀點綜合為一段。

另一消息人士說：「我們可能會擱置分歧，發表一般性聲明，強調應在世界範圍內實現和平與和諧，以爭取大家都同意。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

