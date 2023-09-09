G20峰會召開前　中國智庫批印度夾帶私貨破壞合作氛圍

二十國集團（G20）領導人9月9日在印度新德里參與峰會前，中國智庫發文猛批峰會東道主印度在G20峰會夾帶「政治私貨」，破壞合作氛圍。



隸屬於中國國家安全部的中國現代國際關係研究院（CICIR）9日早上在微信公眾號發表題為《印度的「大佈局」與「小心思」》的文章，以強烈措辭批評印度在G20會議的選址、議題設置等方面「夾帶私貨」，阻礙會議達成共識。

文章稱，印度多次違背國際慣例將G20系列會議設在與鄰國存在爭議的領土進行，包括3月在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh，中國稱藏南地區）主辦G20邊會、5月在印控克什米爾（Kashmir）首府斯利那加（Srinagar）舉辦G20旅遊工作組會議，藉此「博取國際關注，變相為自身領土訴求『合法性』募集國際支持」，尋求「軍事佔領正常化」。

文章形容印度的行為「喧賓奪主」，只會引發外交風波和輿論漩渦，破壞G20會議的合作氛圍，阻礙會議達成實質性成果。

文章還批評，印度1月高調舉辦「全球南方國家之聲」線上峰會（Voice of the Global South Summit），體現出印度希望成為全球南方代言人的決心，卻沒有邀請包括中國、巴西在內的發展中大國參會，僅通報辦會考慮和計劃，試圖「繞開發展中大國單獨辦會，體現其主導會議議程、避免影響力被稀釋」。

文章還稱，印度擔任G20主席國期間持續加強債權人間的多邊協調，以應對發展中國家的債務困境，卻不忘「借債務重組問題對中國發難，頻繁配合美西方炒作『債務陷阱』論調」。

文章稱，如果印度偏離G20的初衷與重心，執意在全球經濟治理平台夾帶地緣政治「私貨」，不僅無益於踐行輪值主席國的責任，推動G20聚焦全球經濟穩定和復蘇議題，反而會進一步製造分歧與裂痕，阻礙國際社會達成共識和實質成果，最終也將對自身國際形象和全球發展利益造成損害。

本文獲《聯合早報》授權轉載

