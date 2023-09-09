G20峰會通過宣言：促俄烏確保糧食運送暢通　使用核武不可接受

二十國集團（G20）9月9日至10日在印度新德里召開峰會，輪值主席國印度總理莫迪（Narendra Modi）9日在首天會議上宣布領導人宣言獲通過。宣言內容包括呼籲俄羅斯與烏克蘭確保糧食運送暢通，又在談到俄烏戰爭時指，使用或威脅使用核武器屬不可接受。



在峰會前夕，外界曾擔心宣言會否因各國分歧而難產，最後莫迪在首天會議宣布領導人宣言獲得通過，帶來喜訊。

路透社指，宣言涵蓋的主要議題包括俄烏戰爭、糧食與能源安全、經濟與金融市場，還有氣候變化。

在俄烏戰爭上，宣言談到所有國家的行為都須符合《聯合國憲章》全部宗旨和原則，各國須避免使用武力威脅或使用武力來獲取領土，侵犯任何國家的領土完整、主權或政治獨立，並指使用或威脅使用核武器是不可接受。

宣言承認各方「對局勢有不同的看法和評估」，但和平解決衝突、解決危機的努力以及外交與對話至關重要，內容並指「當今時代不能是戰爭時代」

圖為美國總統拜登（Joe Biden）2023年9月9日在印度新德里參加二十國集團（G20）峰會。（Pool via REUTERS）

在糧食與能源安全上，宣言呼籲俄羅斯和烏克蘭確保暢通無阻地運送來自俄羅斯和烏克蘭的糧食、食品和化肥，又指維持糧食和能源安全的重要，呼籲停止對相關基礎設施的軍事破壞或其他攻擊。

宣言談到食品和能源市場仍存在高度波動的可能。

在經濟和金融市場方面，宣言表示會通過促進公平增長、增強宏觀經濟和金融穩定，以保護弱勢群體，又重申阻止保護主義和市場扭曲行為，以確保公平競爭的環境。

至於氣候變化方面，宣言談到要結合各國情情，加快淘汰煤電步伐，努力促進發展中國家的低成本融資，以支持其向低碳、低排放轉型，並稱認識到需要增加全球投資，以實現《巴黎協定》的氣候目標。