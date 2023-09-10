日本福島核污水｜IAEA首發獨立報告：氚濃度低於安全極限

國際原子能機構（IAEA）星期五（9月8日）發布首份獨立檢測報告，指福島第一核電站排放的核處理水氚濃度低於安全極限。



這是自8月24日福島啟動處理水排放作業後，國際原子能機構（IAEA）公布的首份獨立報告。

IAEA說，在福島第一核電站方圓約三公里內的多個地點收集了海水樣本，檢測出的放射性物質氚（Tritium）濃度都低於安全極限，檢測結果與日本東京電力公司和日本環境部此前的報告一致。

根據世界衛生組織規定，氚濃度低於每公升1萬貝克勒爾的飲用水是安全的。不過IAEA沒有在周五公布的報告中，提供氚的濃度數據。

在東京，東電和水產廳也在周五公布，周四（7日）在福島第一核電站周邊採集的海水及魚類，所含氚濃度均未達到儀器能檢測出的下限數值。

東電和水產廳分別分析了在核電站方圓三公里以內10處採集的海水，以及在距離排放口約四至五公里處採集的兩條比目魚。

另外，在印度新德里出席二十國集團（G20）峰會的日本首相岸田文雄，周五在峰會前與土耳其總統埃爾多安進行了約50分鐘的會談，說明福島核處理水排海的安全性，並強調日本將繼續以高度透明的方式匯報排水作業。

福島第一核電站把經處理的核廢水排放入太平洋，引發日本國內及周邊國家的強烈抗議。儘管日本和IAEA都說這些核廢水經過處理後是安全的，仍引起各方擔憂和批評。

本文獲《聯合早報》授權轉載

