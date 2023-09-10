美國不會因華為自產晶片就放鬆「小院高牆」限制

據彭博社報道，9月5日，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在白宮簡報會上表示，針對華為近期推出的新手機Mate 60 Pro，美國政府有興趣了解其處理器的準確組成和技術細節。



在獲得有關其特性和成分的更多訊息之前，美國將不會對華為使用的特定晶片發表任何評論。不過，沙利文同時強調，「無論如何，此事告訴我們，美國應該繼續實行『小院高牆』式的技術限制，要聚焦於國家安全議題，而不是更廣泛的商業脱鈎。」

資料顯示，彭博社早前委託半導體行業觀察機構TechInsights拆解華為新手機，並在9月4日報道稱，拆解顯示Mate 60 Pro所使用的新型麒麟9000s晶片，是由中芯國際代工生產，並採用了該公司最先進的7納米晶片技術。

安邦智庫（ANBOUND）的研究人員判斷，當美國政府完成對華為新手機及晶片產業鏈的評估後，大概率會升級對中國半導體產業的禁限力度和限制範圍。判斷的邏輯是，遏制中國是美國既定的國家安全戰略，而對中國半導體產業的禁限是美國戰略調整在產業中的重中之重。

拜登政府辛辛苦苦編織出對中國半導體產業的圍堵網絡，不太可能因為華為的一款自研自產晶片，就自己主動放棄。我們估計，美國政府還會再收緊一兩次，如果中國產業界還能繼續突破，美國才會在半導體產業限制上有所調整。