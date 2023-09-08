華為再推Mate 60 Pro+和Mate X5新手機　今日開啟預訂即被搶空

華為上周二（8月29日）無預警式發布Mate 60 Pro智能手機，引起市場關注。今日（9月8日），華為商城再推出Mate 60 Pro+和折疊式手機Mate X5兩款新手機，並於當日開啟預訂，訂金為1000元人民幣。據了解，上午10時08分開啟預定後，新手機數分鐘內就被搶購一空。



根據華為官方公開的手機參數顯示，Mate 60 Pro+和Mate X5均未提及處理器的型號，但預計至少搭載與Mate 60系列同款麒麟9000s晶片，甚至可能是傳聞中的麒麟9100，具備更為旗艦的規格。

Mate 60 Pro+同樣未聲明「是否支援5G」，而僅指出「不支持電信3G/2G和移動3G」。Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持衛星電話及雙向北斗衛星消息，而華為Mate 60 Pro亦有提供衛星通話功能。

華為新型旗艦手機Mate 60 Pro銷售火爆：

而Mate X5的外形就與Mate X3相比變化不大。華為商城顯示，華為Mate X5擁有超清臨境雙屏、超感知XMAGE影像、玄武鋼化崑崙玻璃、IPX8級抗水、靈犀通信等配置。提供「羽砂黑」、「羽砂白」、「羽砂金」、「青山黛」、「幻影紫」五種顏色。

網民爆料指，華為Mate X5也或將配置麒麟芯片和5G。價錢方面，華為Mate X3的起售價為12999元人民幣，可作參考。