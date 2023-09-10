美越關係提升最高級　建立全面戰略夥伴關係

美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南河內，並與越共中央總書記阮富仲會面。阮富仲稱，越美兩國同意將雙邊關係提升為最高級別的「全面戰略夥伴關係」。



拜登抵達越南河內後稱，美國和越南正深化在新興技術、關鍵供應鏈和半導體領域的合作；阮富仲說，兩國關係已升級為 「全面戰略夥伴關係」。

路透社報道，拜登星期天（9月10日）在印度新德里結束二十國集團（G20）峰會後，隨即前往越南，與阮富仲會面。

阮富仲與拜登會晤後說，越南與華盛頓的關係已提升至最高級別，正式從全面夥伴關係升級為 「全面戰略夥伴關係」。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲在越共總部發言。美越領袖進行會談期間，阮富仲稱同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（Reuters）

今年是美國和越南建立全面合作夥伴關係10周年，按計劃，拜登此行的核心目標，就是提升美越雙邊關係。拜登還說，美越兩國正在加強氣候和人權方面的夥伴關係。

據了解，越南對外關係最高級別是「全面戰略夥伴關係」，其次是「戰略夥伴關係」，再來是「全面夥伴關係」。此前，越南早已和中國、俄羅斯建立全面戰略夥伴關係。

2023年9月10日，美國總統拜登與越南共產黨中央總書記阮富仲帶領幕僚們在越共總部進行會談。阮富仲稱，越南同意將越美關係升級至全面戰略夥伴關係。（Reuters）

分析曾指出，拜登為了與越南提升夥伴關係，或提供更多好處，包括支持越南成為半導體工業中心，協助越南成為液化天然氣和海上風電領域的參與者等。

此前報道稱，越南為了緩和中國可能的反應，正討論在拜登訪越前後，安排中國領導人訪問河內。有官員指中國國家主席習近平和總理李強，可能在未來幾天或幾週會見越南領導人。