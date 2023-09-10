美越關係提升最高級 建立全面戰略夥伴關係
撰文：聯合早報
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美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南河內，並與越共中央總書記阮富仲會面。阮富仲稱，越美兩國同意將雙邊關係提升為最高級別的「全面戰略夥伴關係」。
拜登抵達越南河內後稱，美國和越南正深化在新興技術、關鍵供應鏈和半導體領域的合作；阮富仲說，兩國關係已升級為 「全面戰略夥伴關係」。
路透社報道，拜登星期天（9月10日）在印度新德里結束二十國集團（G20）峰會後，隨即前往越南，與阮富仲會面。
阮富仲與拜登會晤後說，越南與華盛頓的關係已提升至最高級別，正式從全面夥伴關係升級為 「全面戰略夥伴關係」。
今年是美國和越南建立全面合作夥伴關係10周年，按計劃，拜登此行的核心目標，就是提升美越雙邊關係。拜登還說，美越兩國正在加強氣候和人權方面的夥伴關係。
據了解，越南對外關係最高級別是「全面戰略夥伴關係」，其次是「戰略夥伴關係」，再來是「全面夥伴關係」。此前，越南早已和中國、俄羅斯建立全面戰略夥伴關係。
分析曾指出，拜登為了與越南提升夥伴關係，或提供更多好處，包括支持越南成為半導體工業中心，協助越南成為液化天然氣和海上風電領域的參與者等。
此前報道稱，越南為了緩和中國可能的反應，正討論在拜登訪越前後，安排中國領導人訪問河內。有官員指中國國家主席習近平和總理李強，可能在未來幾天或幾週會見越南領導人。