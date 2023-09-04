拜登欲提升美越關係　與中越關係「同級」？

撰文：外部來稿
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美國總統拜登（Joe Biden）9月10日訪問越南。多間美媒分析認為，兩國可能將大幅提升雙邊關係等級，拜登此前更是聲稱或將一次性將美越關係提升至與中越關係同等級。不過，也有路透社等外媒分析稱，越南方面對於與美大幅提升關係可能有所顧慮，且同意美方提議對自己「好處不大」。

本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：李澤西

白宮8月28日通報表示，拜登出席9月9日在印度舉行的二十國集團（G20）開幕式後，將在10日訪問越南首都河內，屆時將與越共中央總書記阮富仲等越南高級領導人見面，討論「加深美越合作關係的方式」。

此前，美國已經多次就提升美越關係造勢。7月28日，在一次競選活動上，拜登稱，在與自己的通話中，越南領導人「迫切希望在我參加G20峰會時與我會面」，並稱越方「希望將美越關係提升至與中國和俄羅斯同等級的重要水平」。

在8月5日的越南外交部例行記者會上，有記者就拜登相關說法提問，越南外交部發言人並沒有直接予以否認，稱「美越高級領導人一致同意穩健、實質性且可持續地進一步加深兩國關係」，但「只會在條件成熟時爭取提升雙邊關係」。

美國8月28日的通報提出，兩國領導人將討論科技、創新、促進人員往來、應對氣候變化、推動地區和平、繁榮與穩定等方面的合作事項。

中國早在2008年就與越南建立全面戰略合作夥伴關係。而美國在1995年才與越南建交，2013年才建立全面合作關係。如果越南也與美國建立全面戰略合作夥伴關係，那麼這意味着美越關係將「連跳兩級」，在國際外交場合較為少見。

外媒認為，美越關係的快速升溫，離不開中越關係因素。近年，受南海問題影響，越南與美國逐步拓展軍事合作，包括武器貿易，而美國海軍也提高停靠越南港口的頻率。美國核動力航母「列根」號（USS Ronald Reagan）6月25日至30日就曾停靠越南中部港口城市峴港。

美方最近的頻頻放風，引發有關「美國想要在印太區抗衡中國影響力」的討論。最近幾個月，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長耶倫（Janet Yellen）在內的美國高級官員密集到訪越南，一再強調尋求提升美越關係。

不過，一些國際分析人士指出，與美國持續拓展軍事安全領域合作，有可能觸碰越南國防部的「三不原則」：不結成軍事聯盟，不允許外國軍隊駐紮在越南領土上，也不會與外國勢力合作打擊第三方國家。

美國國務院主管東亞事務的前副助理國務卿馬歇爾稱，美越若達成新夥伴關係協議將加速雙邊關係的改善，並向越南政府發出一個重要訊號，即改善與美國的關係是一個優先事項。他聲稱，這將為越南有機會與美國展開更多合作「開綠燈」。

不過，馬歇爾同時認為，這份合作協議並不一定意味着越南正在遠離中國，轉而與美國建立更好的關係。他說：「越南並沒有與美國結盟來對抗中國。他們很高興改善與美國的關係，但這並不意味着他們要對中國採取行動，他們將繼續謹慎地調整（對華關係）。」

阮富仲8月25日視察越南諒山省越中邊境友誼—友誼關口岸，表示越南始終高度重視並將發展同中國黨、政府和人民的關係視為頭等優先。

路透社分析認為，雖然與越南加深關係可能有助於美國「圍堵」中國，但從越南的角度，加深美越關係至少短期內「看不出有什麼好處」。路透社指出，美國多年就武器出口事項與越南談判，但是短期內很難取得突破，越南也正在購買俄羅斯軍備以使其軍事力量更現代化。

此外，雙邊本可以就能源和科技產業「去風險化」擴大經貿合作，但是前者受越南國內法規的限制，後者則因美國相關法案，包括「晶片+法案」提供的資金大多針對美國國內產業，能提供給越南的好處並不多。

有消息人士稱，越南向美國提出，希望把「全面」刪除，僅升級為戰略合作夥伴關係。目前尚未知美國對此提議的態度。

9月2日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在2023年全球智庫大會（Global Town Hall 2023）上的視像致辭中表示，多年來，在中國和東盟（ASEAN）共同努力下，南海局勢總體穩定。然而，個別域外勢力為服務自身地緣政治需要，不斷在南海問題上煽風點火，這一躲在幕後的黑手必須揭露。王毅在視像致辭中指出，烏克蘭危機給人類敲響警鐘，類似悲劇決不能在亞洲上演。我們要通過對話合作促進地區安全，反對犧牲別國謀求自身絕對安全。通過對話妥善處理和管控分歧，共同維護地區來之不易的和平局面。

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