莫迪晤杜魯多　就分裂分子於加拿大進行反印度活動表關切

二十國集團（G20）峰會在印度舉行期間，印度總理莫迪（Narendra Modi）與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）會面，指加拿大境內有「極端主義分子」持續進行反印度活動，莫迪為此表達強烈關切，強調兩國關係植根於共同的民主價值觀、尊重法治，以及牢固的民間關係。



印度外交部發聲明稱，這些極端分子宣揚分裂主義，煽動針對印度外交官的暴力行為，破壞外交館舍，並對加拿大的印度社區及禮拜場所構成威脅。印方又稱，這些勢力與有組織犯罪、販毒集團和人口販運有關聯，加拿大當局應該關注，兩國有必要合作應對此類威脅。有分析指出，印度所指的是針對錫克教的抗議者。

杜魯多會見記者時稱，多年來，加國已就此問題多次與莫迪對話。加拿大將堅持捍衛言論自由、良心自由、和平抗議自由，但同時會致力於防止暴力並打擊仇恨。

杜魯多專機故障 推遲離開印度

另外，杜魯多原定10日離開印度，但其辦公室表示，由於杜魯多的專機出現技術問題，迫使整個加拿大代表團在出席二十國集團峰會後，需暫時滯留印度。杜魯多一行原定10日晚上離開，但臨出發到機場時獲知故障，「這些問題不可能一夜之間解決，代表團將留在印度，直到做出替代安排。」