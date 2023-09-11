馬杜羅訪華︱參觀上海張江人工智能島等地　期待中委更多務實合作

正在中國進行國事訪問的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro），10日到訪上海張江人工智能島、楓林生命科學園區，高度評價中國在人工智慧等高科技領域取得的成就，並期待委中兩國達成更多務實合作。此外，他在上海期間，曾與上海市委書記陳吉寧會晤。



馬杜羅稱讚中國是世界高科技領域發展的先鋒，「中國聚集著大量先進醫療設備和人才，而委內瑞拉也將優先發展科技産業，兩國合作前景廣闊。」

曾多次到訪中國的馬杜羅，將自己視為中國經濟社會發展的見證者。「我從小對中國有著特殊的情結，多年來委內瑞拉與中國建立了政治互信的友好合作關係。期待以明年委中兩國建交50周年為契機，使兩國關係邁上新臺階。」

委國企業將積極參加上海舉辦的國際進口博覽會

馬杜羅認為，上海與委內瑞拉有著非常巨大的合作潛力。「委內瑞拉即將在上海開設商務辦事處，我希望在不久的將來委內瑞拉的卡拉波波州，能與上海建立友好城市關係。」他進一步指出，卡拉波波州已經擁有良好的工業發展基礎和完善的碼頭基礎設施建設，有條件和上海産生良性的合作關係。

馬杜羅又稱，委內瑞拉企業將積極參加今年在上海舉辦的第六屆中國國際進口博覽會。「委內瑞拉有著豐富的海産品和優質咖啡豆，希望通過進博會的平臺讓更多中國消費者品嘗到委內瑞拉生産的食品。我們鼓勵更多委內瑞拉企業到中國投資興業。」

歡迎中國遊客赴委國旅遊

他同時也歡迎中國遊客赴委國旅遊。「委內瑞拉有著美麗的海灘。我們將嘗試在上海和加拉加斯之間開通航線，讓上海遊客在亞馬遜熱帶雨林或安第斯山脈度過美好的假期。」

馬杜羅是在結束對深圳的訪問之後，於9日晚抵達上海的。10日晚，馬杜羅從上海飛往濟南，繼續在中國的訪問。