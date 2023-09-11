委內瑞拉總統馬杜羅訪華：我就用華為　要學習中國科技創新

應中方邀請，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）9月8日至14日對中國進行國事訪問。據委《最新消息報》日前報道，馬杜羅行前就華為推出新機表示，自己也在使用華為手機，使用感很不錯。他就此呼籲本國科學家向中國企業學習，在尖端技術領域勇於創新。



作者：楊蓉 本文獲《觀察者網》授權轉載。



根據委內瑞拉電視台（VTV）發布的節目影片，在4日晚播出的「與馬杜羅一起+」（Con Maduro+）節目中，主持人提到俄羅斯衛星通訊社8月31日一篇有關華為推出最新款手機Mate 60 Pro的報道，標題為「華為新旗艦手機顯示了美國制裁的低效率」。

「我祝賀中國的華為公司，祝賀中國取得這些飛躍。」馬杜羅對此回應說，儘管美、西方國家多年來對華為進行無理制裁打壓，但華為仍然在5G技術領域取得了不少的進展。《最新消息報》稱，馬杜羅認為，華為的技術發展水平可與世界上許多競爭對手相媲美，甚至更勝一籌。

馬杜羅還透露，自己現在使用的正是華為手機，且使用感和安全性都不錯。「我有一部華為手機，用起來非常棒。」他說，「這款手機非常好，外國佬們（Gringos，在西語中可尤指美國人）竊聽不了。」

他進一步呼籲委內瑞拉科學家們效仿中國企業的做法，在新技術領域勇於創新，推動委內瑞拉的科技發展。「我們要以中國為榜樣，我們要創造我們自己的技術、我們自己的解決方案，不依賴於世界上任何人地向前邁進。」

另據委《時代報》5日報道，馬杜羅4日在節目中還表示，中國是委內瑞拉的盟友之一，不久將成為「世界上最強大的國家」。他說：「中國是21世紀主要的新興經濟大國，很快將在金融、技術、生產、貨幣和工業方面成為最強大的經濟強國。」

據悉，此次是馬杜羅以總統身份第五次訪華，也是他自2018年以來首次訪問中國。馬杜羅行前在委首都加拉加斯接受新華社專訪時說，委中關係建立在真誠互信的兄弟關係和成果豐碩的共同發展基礎上，是21世紀國與國之間關係的典範，委內瑞拉願與中國一起推動構建人類命運共同體。

委內瑞拉《環球報》8日報道稱，馬杜羅當天冒雨抵達此行首站深圳，在個人社交媒體賬號上發布影片道：「此次訪華是一次歷史性的訪問，將尋求加強雙邊合作關係，構建新的全球地緣政治，並為委內瑞拉人民帶來好消息。」

「當你來到中國，就來到未來。」據《深圳特區報》報道，馬杜羅在深期間表示，中國目前的發展最令人印象深刻的是在科技方面所取得的進步。對於此行第一站選擇深圳的原因，馬杜羅說：「對於尋找發展、技術和新發明的源頭的人來說，深圳是一個重要的地方，所以這是一個很好的起點。」

報道稱，馬杜羅此訪格外關注深圳經濟特區的發展經驗。在「大潮起珠江——廣東改革開放40周年展覽」，馬杜羅走進廣東及深圳改革開放的歷史，在金融改革、土地改革等多處改革展示面前，都駐足詢問改革的具體做法。「我們非常想借鑑深圳的發展經驗，而且希望藉此機會在未來開啟委內瑞拉和深圳的合作。」

此外，馬杜羅還見證了《委內瑞拉玻利瓦爾共和國國家經濟特區管理局與中華人民共和國深圳大學中國經濟特區研究中心關於經濟特區合作、發展和現代化的合作備忘錄》的簽署，該《備忘錄》旨在制定經濟特區的合作、發展和現代化戰略，在中國經驗的基礎上執行聯合推動行動機制。

2022年，為吸引外國投資，恢復本國經濟活力，委內瑞拉頒布了《經濟特區組織法》。馬杜羅介紹說，開始建立的四個經濟特區有各自的特色和發展潛力，以幫助委內瑞拉實現經濟多樣化，此次簽署的《備忘錄》也是為幫助經濟特區措施的實施。「我們開始了一條新的道路，而這條道路深圳已經走過了。」馬杜羅相信，深圳43年來在建設經濟特區中積累的經驗對委內瑞拉而言是具有建設性的。