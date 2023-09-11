男子涉當「中國間諜」英國被捕　自稱完全無辜

英國警方以涉嫌充當中國間諜為由拘捕一名20多歲男子。該男子否認間諜指控，稱自己是「完全無辜的」，並非「中國間諜」。



法媒報道，英國當局3月拘捕兩名涉嫌間諜活動的男子，其中一名20多歲疑犯的身份據稱為英國國會研究員。

該男子9月11日在律師聲明中否認曾參與任何間諜活動，並強調相關報道內容不屬實，他必須讓公眾知道自己的清白無辜。他還說，自己的職業生涯「一直在努力讓其他人了解中國共產黨帶來的挑戰和威脅」。

根據英國警方的聲明，這名男子在擔任國會研究員期間曾與執政保守黨的多名人士有過接觸，這些人掌握英方機密或高度敏感訊息，其中包括安全事務國務大臣董勤達（Tom Tugendhat）和下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）。

英國首相辛偉誠2023年7月13日在唐寧街出席記者會（Reuters）

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）10日在印度新德里參加二十國集團（G20）峰會期間，向中國國務院總理李強提出對中方可能干涉民主的強烈擔憂。

中國駐倫敦大使館則駁斥英方所謂的間諜事件是「自導自演的政治鬧劇」，有關中方涉嫌竊取英國情報的說法「完全是無中生有，惡意詆毀」。

中國外交部發言人毛寧11日在例行記者會上也對英國的間諜指控「堅決予以駁斥」，並敦促英國政府停止散佈虛假訊息，停止反華政治操弄和惡意抹黑。

英國議會下議院議長賀立紳（Lindsay Hoyle）於香港時間11日晚上8時30分就有關問題發表聲明。

本文獲《聯合早報》授權轉載

