英國貿易大臣：不能把中國製電動車電池排除在外

對於英國汽車行業對中國的依賴問題，英國貿易大臣栢丹娜（Kemi Badenoch）稱，並不堅持電池來自英國本土。



彭博社報道，在寶馬宣佈投資6億英鎊，2026年恢復電動車Mini的生產之後，栢丹娜9月11日表示，英國將尋求儘可能實現供應鏈多元化，同時不會禁止來自特定國家的零部件。

「當下中國在這項技術上處於領先地位，因此如果我們完全停止或禁止中國產品，將無法實現淨零排放方面的目標。」 栢丹娜在被問及英國是否在電動汽車供應鏈方面過度依賴中國時表示：「你不能把中國製造的產品排除在電池生態系統之外。」

雖然寶馬尚未最終確定其將在牛津生產的下一代Mini電動車型的電池採購策略，但該公司最新的電池驅動車型是與中國合作夥伴長城汽車共同開發的。兩家公司已開始在中國江蘇省的合資工廠組裝電動汽車，電池由蜂巢能源科技提供。

栢丹娜拒絕就政府向寶馬在牛津的投資所提供的補貼置評。今年7月，積架越野路華（JLR）的母公司塔塔集團（TATA）推進斥資40億英鎊在Somerset建設電池工廠的計劃，並獲得了政府5億英鎊的支持。

本文獲《聯合早報》授權轉載

