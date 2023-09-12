以色列官方代表團首次公開到訪沙特阿拉伯

以色列政府官員組成的一個代表團11日在沙特阿拉伯出席聯合國教科文組織世界遺產大會。據多家媒體報道，這是以色列官方代表團首次公開到訪沙特。



第45屆世界遺產大會10日至25日在沙特首都利雅得舉行。據媒體報道，以色列代表團成員來自該國文物管理局、教育部和外交部等部門。一名不願公開姓名的以方官員說，以色列代表團10日經由阿拉伯聯合酋長國抵達沙特。以方代表團11日參加會議時，面前的桌簽上寫着「以色列」。

這名以方官員表示：「我們很高興來到這裏。這是良好的開始。」

以色列與大多數阿拉伯國家沒有建立外交關係。自2020年以來，阿聯酋、巴林、蘇丹和摩洛哥4個阿拉伯國家相繼宣佈同以色列實現關係正常化。加上先前的埃及和約旦，目前共6個阿拉伯國家同以色列建交。

關於以色列與沙特建交前景，一些分析師認為，這一目標仍面臨許多棘手問題，包括以方能否在巴勒斯坦問題上作出重大讓步。

法新社援引那名以方官員的話報道，以色列代表團通過聯合國教科文組織獲得沙特發放的簽證，從而能赴利雅得出席世界遺產大會。沙特分析師阿齊茲·加希安認為，以色列代表團以上述方式獲得沙特簽證顯示沙以關係正常化仍有不少障礙，沙特發放簽證「最可能的原因是沙特對外開放的程度愈來愈大」，包括向以色列開放，因為這是實現沙特「2030願景」所需，「並非出於沙特與以色列的關係」。

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