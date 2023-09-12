東方經濟論壇｜普京會見張國清：遠東開發成為中俄作新增長點

新華社9月12日稱俄羅斯總統普京12日在海參崴會見應邀出席第八屆東方經濟論壇的中共中央政治局委員、國務院副總理張國清。



普京請張國清轉達對習近平主席的誠摯問候，感謝中方派出高級別代表團來俄出席東方經濟論壇。普京表示，在俄中雙方的共同努力下，兩國關係進入歷史最好時期，經貿等各領域合作發展順利，兩國地方合作方興未艾，遠東開發成為俄中兩國合作新的增長點，俄方對雙邊關係及各領域合作發展前景充滿信心。

2023年9月12日，俄羅斯總統普京在俄羅斯海參崴第八屆東方經濟論壇舉行期間與中國副總理張國清會面。（Pool via Reuters）

張國清首先轉達中國國家主席習近平對普京總統的親切問候，對第八屆東方經濟論壇召開表示祝賀。張國清表示，兩國元首為中俄關係發展定向把舵，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平運行，各領域合作發展勢頭良好。今年3月習近平主席訪俄取得豐碩成果。中方願同俄方一道，落實兩國元首重要共識，共享發展機遇，深化互利合作，加強區域發展戰略協調對接，發揮兩國地方合作機製作用，推動中俄合作持續向前發展，不斷取得新成果。

在俄羅斯期間，張國清出席第八屆東方經濟論壇全會，同俄羅斯副總理兼工業和貿易部部長曼圖羅夫、濱海邊疆區行政長官科熱米亞科舉行會見，考察由中資企業承建的雙邊合作項目。