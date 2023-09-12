美國眾議院議長麥卡錫：國會對拜登啟動彈劾調查

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）9月12日宣布，國會會對總統拜登（Joe Biden）展開彈劾調查，但預計不會有表決。白宮則形容，共和黨人的做法沒有根據。



美國廣播公司（ABC News）及路透社報道，麥卡錫獲共和黨內右翼派別鼓勵啟動彈劾調查，他表示，已指示眾議院委員會啟動正式彈劾總統拜登的調查，稱為委員會提供全面權力，為美國民眾收集所有事實及答案。他同時暗示，有關調查將需時數週。

麥卡錫8月28日在霍士新聞（Fox News）一個電視節目中表示，考慮到目前搜集的所有資料不足，展開彈劾調查是自然要採取的步驟。他表示如果政府不提供共和黨想要審查的文件，眾議院可以推動彈劾調查，彈劾調查可給予國會搜集所需資料的最大法律權力。

白宮當時回應批評麥卡錫的言論，指這不是基於事實的行動，而是政黨的無恥行為。

多間美國傳媒早前報道，共和黨眾議員準備針對拜登兒子亨特（Hunter Biden）所涉財務不當行為指控，對拜登展開調查，甚至發動彈劾。但麥卡錫與部分共和黨議員認為，在搜集足夠證據前，對拜登發動彈劾為時過早，且由於民主黨掌控參議院，拜登即使在眾院遭到彈劾，獲通過的可能性不大。

民主黨人認為，共和黨決定對拜登展開彈劾調查，是企圖轉移外界對官非纏身的前總統特朗普（Donald Trump）視線，報道提到，特朗普向黨友施壓，要求將拜登趕出白宮。而多名立場強硬的共和黨右翼人士亦表明，除非麥卡錫支持啟動彈劾調查，否則就不會在政府短期支出法案中投票。