美國共和黨總統候選人首場辯論開鑼　集中抨擊拜登經濟政策

美國共和黨舉行黨內總統候選人首場辯論，各候選人就如何扭轉民主黨籍總統拜登（Joe Biden）的經濟政策展開辯論。



彭博社報道，當地時間星期三（8月23日）晚上9時，共和黨總統候選人首辯在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）舉行。

參加本次首辯的候選人有：佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）、美駐聯合國前大使黑利（Nikki Haley）、美前副總統彭斯（Mike Pence）、阿肯色州前州長哈欽森（Asa Hutchinson）、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）、商人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、參議員斯科特（Tim Scott），以及北達科他州州長伯格姆（Doug Burgum）。

美國前總統特朗普（Donald Trump）此前已宣布不會參加此次首辯。

報導稱，首辯的第一個問題是請候選人就拜登政府的政策，以及選民對高通貨膨脹的擔憂做出回應。

佛州州長德桑蒂斯說，必須扭轉「拜登經濟學」（Bidenomics），讓中產階級家庭有機會再次取得成功，「我們需要降低你們的油價，開放所有能源生產，我們將成為能源主導者」。

來自南卡羅來納州的參議員斯科特說，拜登執政期間，聯邦支出助長了通脹，通脹率達到了四十年來的最高點。他指出，「拜登經濟學」已經導致普通家庭失去了1萬美元的消費能力。他說，可以通過關上華盛頓的「水龍頭」，把錢送回各州來阻止這種情況。

報道指出，近幾個月來，美國就業崗位增加，國內生產總值（GDP）穩步增長，通脹率降溫，種種數據讓拜登政府受到鼓舞。但民意調查顯示，選民仍對拜登執政期間的經濟狀況表示不滿。

目前首辯仍在進行中。特朗普大概率不會出現在現場，但他仍可通過在社交媒體平台發表評論的形式參與辯論。美國廣播公司（ABC）等媒體認為，即使特朗普本人不出現，他也可能成為辯論的一個焦點。

最近的民調結果顯示，官司纏身並未影響特朗普在共和黨內一眾候選人中遙遙領先。位居其次的佛州州長德桑蒂斯便成為此次參加首辯的所有候選人中，民調支持率最高的一位。美駐聯合國前大使黑利也將展現自己的競爭力。

ABC報道稱，民主黨正在觀望共和黨的這場辯論。民主黨人已經就墮胎和社會保障等問題準備好攻擊手段，但黨內官員認為，隨著選舉週期的推進，候選人在全國電視上發表的具體言論可能會成為有力的砲彈。

民主黨全國委員會發言人穆薩（Ammar Moussa）指出，共和黨初選一直是一場圍繞「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）主題的競賽。無論這一口號的提出者特朗普是否登台，首辯講台上都將出現更多這樣的場景。

本文獲《聯合早報》授權轉載

