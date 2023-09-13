金正恩普京會面　連同代表團成員　擴大會談開始｜持續更新

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），在9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）舉行會面。



1333：普京與金正恩有代表團參與的會談開始舉行。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫9月12日表示，普京和金正恩的會晤中，兩國代表團將舉行會談並進行一對一交流，就地區局勢充分交換意見並討論雙邊關係。

1314：普京陪同金正恩參觀東方太空發射場，期間兩人一同留心聆聽工作人員講解。

1300：被問道兩人會否討論軍事合作，普京回答他們將會討論「任何的事情」。

1255：被問道俄羅斯會否協助朝鮮建衛星，普京回答：這就是我們此行目的。

以下是俄新社在社交媒體X（前稱Twitter）發布的影片截圖：

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12:30 普京正帶着金正恩展示發射場的設施。

12:30 被問及金正恩及普京會否談及出售武器一事，克里姆林宮表示這是「敏感事項」不會公開。

12:23 普京與金正恩握手，兩人握手近40秒，普京表示「歡迎來到我們的火箭新發射場」。

12:15 俄新社及塔新社分別報道，金正恩及普京先後到達東方太空發射場。