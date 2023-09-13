日本新內閣：女閣員增至5人　上川陽子任外相　「親台派」做防相

日本岸田文雄政府9月13日正式改組內閣，在19名閣員中，多達13個職位換人，其中11人首次入閣。除了大幅改組外，亮點也包括近20年後再有女外相，由上川陽子出任，以及「親台派」木原稔任職防相。



岸田文雄13日公布新內閣名單，女閣員由本來的2人增至5人，在主要職務中，自民黨幹事長代理、曾任法務相的上川陽子接替林芳正擔任外相，新入閣的前首相助理木原稔則取代濱田靖一擔當防相。內閣官房長官松野博一及財務相鈴木俊一留任。

日本新外相上川陽子2023年9月13日抵達日本首相辦公室（Reuters）

路透社指，日本首相的選擇突顯在性別平等和國防方面採取更堅定的態度，又談到岸田文雄的自民黨黨魁任期會在明年結束，現在改組內閣試圖挽救不斷下滑的支持率。

現年70歲的上川陽子曾在安倍晉三政府及菅義偉政府時代擔任法務相，她會是日本自2004年來再有女性擔任外相。她在任職法務相期間，曾一次過批准對東京地鐵沙林毒氣事件的主謀麻原彰晃及其他12名奧姆真理教核心成員執行死刑。

木原稔出任日本新防相，圖為2023年9月13日他抵達首相辦公室（Reuters）

防相由54歲的木原稔擔任，路透社形容他為「親台派」，指他過去曾到訪台灣，也提到他是國會內跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」的成員。木原稔為日華議員懇談會的事務局長，2022年8月曾隨會長古屋圭司訪問台灣。