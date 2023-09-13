福島核污水｜中國人集體罷去日本後　日本旅遊業崩潰了沒有？

「姐，去日本的團感興趣嗎？最近有幾個不錯的。」破天荒地，老貓收到了日本旅遊代理的主動聯繫。作為一名日本遊愛好者，往年只有老貓求着對方辦簽證的時候，從沒見過對方主動找這裏的。代理的「屈尊降貴」，讓核污水排海後，日本遊的慘淡第一次具體呈現在眼前。



作者：木子童 編輯、製圖：渣渣郡

大量團體遊客退訂，按照最簡單的供需關係來推測，最近的赴日機酒想必也將迎來一次大降價，對於十一計劃出國，預算又不太充足的人來說，或許是個「撿漏」的機會。然而，打開訂票軟件，一個詭異的現像出現了：去日本的機票，它怎麼還是那麼貴啊！

自福島的水龍頭打開以後，中日網友就開始了輿論攻防。進入9月，這場混戰越打越熱鬧，甚至開始脫離科學理性討論的範疇，陷入某種人腦子打出狗腦子的胡來狀態。

國內的情形自不必說，大家都是親歷者，日本的情況在此簡單講講。儘管大多數日本人秉持着緘默有禮的傳統，把對此事的評論牢牢鎖在肚子裏，但還是有一些人情緒悄悄顯露。東京一家料理店，店主在店頭看板上喊話：「致中國人：本店所用食材均來自福島。」作為一家街區平價料理店，這裏當然很少會有中國客人光顧，但這無疑代表了某種態度。

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隨着時間推移，情況變得更為複雜。在網絡平台ABEMA的一檔綜藝節目中，日本知名大嘴巴、前大阪知事橋下徹更是口無遮攔。談到中國赴日團體遊在8月10日解禁，橋下說：「就應該在入境審查的時候增加一個條件——吃扇貝。」「一人發10個扇貝，免費吃，旁邊架個相機，把中國遊客吃得香甜的樣子全拍下來，等吃完了，再告訴他們這是福島產的。」之所以鎖定在扇貝，是因為中國從日本進口最大宗的海鮮，正是扇貝。

這段發言傳回中國更不得了。幾番倒手，就變成了：日本官員要求中國遊客入境必須先吃福島海鮮、喝核污染水。接下來，局限在各自國內的怒火，很快演變成仰賴科技的正面交鋒：看過我們有關安倍遇刺那篇文章的朋友應該還記得，日本人有個非常厭煩的招數——騷擾電話。當年統一教會就曾經使用這個招數，騷擾轟炸新聞媒體，讓他們對統一教的負面新聞噤聲。最近，這種模擬信號時代的「DOS攻擊」重現日本群島，只不過這一回發難的不是統一教會，而是中國網友。

「又是+86！」福島一家料理店內，來電顯示上的國際區號彷彿午夜凶鈴般催魂奪命，店員紛紛躲開看向老闆，老闆認命地接起，對面不出所料地傳來一句夾生英語：「砍油……死畢克……柴逆茲？」老闆用同樣夾生的英語回復道：「No！」電話另一端，立刻傳來大串意味不明的中文，語氣聽起來有些古怪，旁邊似乎還伴隨着一些青年男女嗤嗤的悶笑。這是最近中國短片平台上流行的一類挑戰——找一個日本電話，然後打過去，痛斥他們向海洋排放核污水的行為。很多福島餐廳平均每30分鐘就會收到一通這樣的電話，導致老闆開店的第一件事就是把電話線拔了，因此錯過了很多食客訂單。

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政府部門更是主要攻擊單位，僅東京市政府所在的都廳，在排水開始後的一星期，就收到了32800通這樣的電話。也有很多電話，採取無差別打擊政策，沒有任何指向性，彷彿是隨便搜索了一個日本電話號碼，就直接撥打了出去。在TikTok流傳的短片中，還有印度人在日本經營的印度料理店受此池魚之殃。總之，攻勢實在太兇猛，日本運營商甚至不得不緊急推出了屏蔽「+86」區號電話的特殊服務。

與此同時，日本網友也不堪示弱，彷彿與中國的「打電話挑戰」打擂台，TikTok開始流行「騷擾電話退治」。所謂退治，就是擊退，只見日本網友也開始奇招百出。有人在接通的電話邊，直接貼臉播放搞笑藝人的「死亡尖叫」。有人把慷慨陳詞的電話塞進鐵鍋，蓋上鍋蓋，然後一頓猛敲。還有人雞同鴨講地和對方各自使用本國語言對話，然後在幾輪「八嘎」對罵後，一齊意識到其中的荒誕，不約而同笑出了聲。

事情到了這個階段，已經逐漸離譜起來。正如中國網友撥打日區電話時，聽不懂對方在說什麼，日本網友「退治」中國電話時，其實也不知道對方在講什麼。很多TikTok「退治」影片裏，騷然電話被擊退的樣子看起來確實很有效果，但懂中文的朋友仔細一聽會發現，被「擊退」的中國來電其實跟排水問題沒有半點相關，它的內容是：「這裏是XX代運營客服，您是否需要XX服務……」唯一不可否認的是，在爭議與社媒發酵中，人們總是在追逐最有傳播度的那一端，而追逐傳播度的盡頭，就是本該無損傳達的信息，變得扭曲而膨脹。

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雖說風浪越大魚越貴，但這條真理明顯並不適用在旅遊業身上。一個最直觀的結果是，不管出於什麼原因，中國赴日旅客數量確實下降了，自由行尚不明顯，團體遊已然確定。東京一家跨境旅遊公司社長伊藤透露，核污水排海後，來自中國的團體游生意大受影響。雖說每天還在報價，但每個團都有20%~30%的遊客選擇取消。

日本旅遊崩盤了嗎？

中國是訪日遊客最大的來源地，這在疫情前毫無爭議。那麼失去中國遊客的日本，旅遊業崩盤了嗎？令人意外的是：日本街頭的中國遊客少了，但遊客沒有減少。根據日本政府觀光局統計，今年7月，訪日外國遊客數量已經恢復到了2019年同期的78%，快追平了那個旅遊鼎盛的時代。而彼時，中國赴日本的團體遊尚未開放，也就是說：儘管中國團體遊客缺席，日本旅遊業依舊恢復健旺。

2019年，日本日均接待中國內地遊客數超過2萬，這一數字在今年前半年下降了80%。取代中國身影的，是來自英法德意的歐洲遊客，他們充滿異域風情的外貌充分提升了街頭遊客的辨識度。以及更加不顯眼卻增速驚人的新遊客：東南亞人。今年上半年，來自新加坡、菲律賓、越南的遊客漲幅都達到120%。作為下一個被期待的世界工廠，東南亞地區遊客似乎接過了爆買的接力棒。另一個熱愛日本遊的國家韓國也已經恢復赴日熱情，今年中秋假期，韓國的赴日航班預約率已經達到90%。伊藤表示，即便是主營中國旅遊業務的他們，也開始考慮新的增量：「我們也在開拓其他業務，包括東南亞遊客，有華人，也有講其他語言。」

當然，這不代表日本不再期待中國遊客，作為日本最大旅遊客戶，中國的歸來意味着日本今年可能不僅會擺脫疫情的陰霾，入境游客數還會創下最高歷史記錄。只是，日本不再如疫情前般，單純依賴中國遊客。

那麼轉回國內這一端：核污水排海後，去的人少了，日本遊降價了嗎？再次遺憾，任何一個抱有撿漏野望的人，都將在現實的重擊前心碎一地。6590元，今年中秋節，北京直飛東京的單程航班，最便宜也要這個價格。即使像入住凶宅的窮租客一樣，豁出去健康擔憂不管，這個十一，日本還是個貴到去不起的地方。以上價格還僅僅是單程機票，以北京中秋出發、10月5日東京返程為例，機票總價目前已飆升到1萬元以上。至於酒店，東京新宿，團體遊客經常光顧的格拉斯麗酒店，一個18平米的小房間，就要1277元。

一面是人人對日本避之不及，一面卻是價格居高不下，這矛盾的現像簡直令人百思不得其解：大家都不去了，日本機票為啥還不降價呢？

「其實還是降了的。」當我提出這個問題，攜程某門店店員搖了搖頭。她擺弄着手邊的宣傳單，試圖找出一張最近團體遊報價，結果發現最近根本沒印，隨後抬頭對我說道：「你要說降沒降，還得看跟什麼時候比，要是跟3年前比，那確實貴了，但跟今年比，最近是便宜的。」對着手機一番戳戳點點，她調出國慶期間北京至大阪機票頁面：「你知道8月中旬這個價格是多少嗎？國航直飛13100，你看看現在多少錢？」那一天屏幕上的數字是12590元，儘管離國慶假期更近了，價格卻降了近600元。

實際上，簡單動用一些搜索技能就能發現，自打福島再次成為新聞焦點，赴日機票雖不能說「一瀉千里」，但也是遇冷相當明顯。小到幾百，大到上千，每日機票都有不同幅度的下滑。但對於更多熟客來說，這樣的降幅還遠遠不夠。更多人對標的還是3年前未曾經歷疫情時的價格。如果跟彼時相比，當下的日本機票貴得簡直離譜，就像要把3年裏攢下的羊毛一次性薅禿。同樣對比十一假期，2019年僅需四五千元就可以暢行無阻。春節期間提前一個月購票，北京東京直飛往返價格也不過六千。而2023年，國慶單程價格都要超過2019年春節的往返價格，怨不得普通遊客的感受是——感覺依舊「沒降」。

機票之外，更有些旅遊項目是真正漲價了。比如跟團遊。伊藤透露，8月10日剛剛開放的中國赴日團體遊漲幅相當顯著。從前只需要六千元就能玩得很好的7日團，現在需要1萬元以上才能拿下。漲價不僅僅因為苦了3年的商家急於回血，更因為日本的一切都在變貴。食品等基礎物價暫且不論，光是旅遊大巴車一項，就普遍上升30%。疫情期間，那些薄利多銷的旅遊企業紛紛因為承受不住壓力而倒閉，從大巴到酒店，每個環節都經歷了一輪洗牌，酒店集體翻修後，有了更好的質量，但更好的質量也對應了更加高昂的價格。

所以說，日本貴了不是一種錯覺。這個自打泡沫經濟破裂後躺了幾十年的國家，正在重新變貴。並且不准備再便宜回去了。

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消失的爆買

與此同時，一則預言也在日本商家中隱秘流傳：「就算中國遊客回來了，爆買也不會回來了。」東京新宿某電器城的免稅櫃員玲子發現，疫情后，來爆買的中國人少了：「之前很多客人都要買好幾筐的東西，小票打出來長到拖地，要對折3次才可以。現在少見很多。」尤其是唇膏、護手霜、發膜等小件日化用品，一拿拿一打的客人不見了。

根據日本觀光局數據，中國遊客購買「化妝品·香水」的數量和客單價相比2019年1-3月都有大幅下滑，購入客單價直接減少了近千元。至於2019年排在中國遊客購物品類第八位的「電子產品」，今年更是沒能進入前十榜單。這個現像不難理解，因為這幾年在中國，這些日本好物都可以通過海淘平台以比較合理的價格買到了。換句話說，因為跨境電商的崛起，代購這個曾經紅火的職業都快吃不上飯了，中國遊客也不再需要爆買。

另外，2023年，中國遊客那種有點「燒包」的氣勢也開始消散。觀光局調查中，今年中國遊客購買日本商品的最愛品類，從2019年的「香水·化妝品」，直接變成了「點心」。緊隨其後的，是「其他食品、飲料和香煙」。就像商店裏最紅火的永遠是餐飲樓層，疫情后的中國遊客終於和自己和解：出來玩不是來扛大包的，吃吃喝喝才最實在。

但不再爆買並不意味着中國遊客成了「窮鬼」，相反，中國人依舊是日本最慷慨的遊客。只不過錢花的地方不一樣了。伊藤發現，中國遊客雖然花在購物上的消費變少，但花在旅行中的消費卻並沒有降級。相反，因為對旅行的要求變多，中國遊客的旅遊消費還在上升。「團餐一頓飯可能是1000日幣，但你要自己去吃肯定就不止這些錢了。」「選擇酒店也是一樣的，選擇自己喜歡的地域、喜歡的類型的酒店，和跟團消費肯定不一樣對嗎？」「出行也是，10個人租兩輛阿爾法，一天的租金就頂得上一輛旅遊大巴。」

雖然更貴，但伊藤見證，選擇這種玩法的遊客越來越多。剛剛從日本京都回來的朋友阿豆就是其中一員。作為已經跟團去過3次日本的資深遊客，這是她第一次自助出行。而這次，她在京都寺廟庭院裏品嚐了一次昂貴到不可思議的京豆腐——白水煮豆腐，一鍋要價高達1萬2000日元。味道也就是那個味道，但想到與之配套的幽靜庭院、老和尚講經，阿豆卻覺得值回票價。就像經濟高速發展期，曾經出沒於巴黎街頭，把法國人民都嚇壞的日本爆買團。中國遊客也在曾經滄海過後，進入了賢者時間。當金錢再也裹挾不動時代，作為時代中的個體，我們終於有機會慢下來想一想，自己想要的，究竟是怎樣的體驗。

不止一個維度的數據在提供證明。今年，在日本購買服裝的中國遊客比例降低了不少，從2019年的40.2%降到了19.2%，但客單價卻直線飆升，從2萬8919日元，直接躥升了一個位數，到了19萬7900日元。有錢的中國人正在從「享受花錢」，開始「花錢享受」。日本政府和旅遊業者，也正在學習重新定位中國遊客的存在。

今年十一過後，伴隨航線的增開，以及國內旅遊政策的全面開放，日本機票終將回歸千元左右的疫前水平。秋風將至，楓葉漸染。伊藤和他的同事也開始忙碌起來。

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