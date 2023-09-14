曾狠批特朗普　美國參議員羅姆尼宣布不再連任

美國共和黨猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）9月13日宣布，自己不會在明年大選中爭取連任，稱認為是交棒給新一代領袖的時機。



全國廣播公司（NBC）報道，羅姆尼發表錄影講話，表示自己在過去25年為公眾服務，指如果再次連任，屆時自己已經80多歲，因此認為是新一代領袖上位的時候，稱他們需要為將來身處如何的世界作出決定。

他強調，自己雖然不會連任，但會完成今屆參議員任期至2025年1月為止。

現年76歲的羅姆尼曾在2003年至07年期間擔任麻省州長，並在2012年代表共和黨出戰總統大選，惟最終敗給民主黨對手、爭取連任的奧巴馬（Barack Obama）。

羅姆尼在2019年晉身參議院，並多次批評黨友特朗普（Donald Trump）及民主黨的總統拜登（Joe Biden），但他亦願意就多項議題與白宮和各黨派合作，包括跨黨派基建法案、槍械安全法、疫情緊急援助金法案等。

他認為，美國目前面對國債增加、氣候變化、中國及俄羅斯的挑戰，惟特朗普及拜登都沒有領導政黨應對，所以他寄語下一代領袖帶領美國走向全球領導的新階段。

羅姆尼是共和黨內批評特朗普的最主要聲音，後者在2016年首次參選總統時，羅姆尼曾表達憂慮。特朗普上台執政的四年間，羅姆尼經常批評對方表示，而且國會兩度彈劾特朗普時，他是少數倒戈與民主黨人站在同一陣線的共和黨參議員。