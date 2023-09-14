歐盟對中國電動車補貼調查　中方：以公平競爭為名行保持產業之實

中國商務部新聞發言人答記者問，9月13日，歐盟領導人正式宣在即將對中國電動汽車發起反補貼調查。中方對此表示高度關切和強烈不滿。



中方認為，歐盟擬採取的調查措施是以「公平競爭」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並將對中歐經貿關係產生負面影響。

近年來，中國電動汽車產業快速發展，競爭力不斷提升，這是堅持不懈開展科技創新、構建完整產業鏈供應鏈的結果，是通過艱苦努力、憑藉自身實力贏得的競爭優勢，受到了包括歐盟消費者在內的全球用戶歡迎，同時為全球應對氣候變化和包括歐盟在內的綠色轉型作出了巨大貢獻。

中歐汽車產業有着廣泛的合作空間和共同利益，經過多年發展，早已形成「你中有我，我中有你」的格局。歐盟汽車企業在中國投資經營多年，中國市場已成為眾多歐盟車企最大的海外市場。中方始終秉持開放合作的態度，歡迎歐盟汽車企業進一步擴大對華投資，包括電動汽車在內的投資。

中方敦促歐盟從維護全球產業鏈供應鏈穩定以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，與中方開展對話磋商，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境，共同反對貿易保護主義，共同致力於全球應對氣候變化、實現碳中和的努力。中方將密切關注歐方保護主義傾向和後續行動，堅定維護中國企業的合法權益。