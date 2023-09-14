日本新外相上川陽子：將建立有建設且穩定的中日關係

據共同社9月14日報道，日本新任外務大臣上川陽子當天在記者會上表示，日本與中國保持坦誠對話對於改善兩國緊張關係非常重要，她將延續岸田文雄政府的「一貫政策」，與中方建立建設性且穩定的關係。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：劉程輝



在談及因日本「排污入海」加劇緊張的中日關係時，上川陽子稱，兩國之前存在很多問題與關切，但總體而言，日本將主張應該主張的事項。在要求對方採取負責任行動的同時保持對話，就共同的問題開展合作。

「雙方努力推進構築有建設性且穩定的關係十分重要。」她補充道。

對俄關係方面，上川稱俄羅斯進攻烏克蘭是「動搖國際秩序根基的暴行」，日本將從符合日本國家利益的角度出發，「妥善應對」日俄關係的相關事項。她還稱，日方將堅持解決北方四島（俄稱南千島群島）領土問題、締結和平條約的一貫方針。

上川還稱，她將在紐約舉行的聯合國大會年度會議時展示「日本的存在」。共同社稱，上川預計將於下週訪問紐約，以日本最高外交官的身份首次亮相國際舞台。

圖為日本新任外務大臣上川陽子2023年9月13日現身東京首相辦公室。（Reuters）

9月13日，日本首相岸田文雄進行了內閣改組。新內閣成員共計19人。其中，經濟安全保障擔當大臣高市早苗等6人為繼續留任；外務大臣上川陽子及經濟再生大臣新藤義孝為再入閣；農林水產大臣宮下一郎、兒童政策大臣加藤鯰子等11人為首次入閣。在新內閣19名成員中，有5名為女性。

中國外交部發言人毛寧9月13日就日本內閣改組表示，內閣改組是日本的內政，中日互為重要近鄰，保持兩國關係健康穩定發展，符合兩國和地區的共同利益。雙方要以兩國領導人的重要共識為引領，以今年中日和平友好條約締結45周年為契機，加強對話溝通，深化務實合作，管控矛盾分歧，推動構建契合新時代要求的建設性穩定的中日關係。