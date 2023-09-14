稱中國首次邀請外國　馬杜羅：委內瑞拉人將搭乘中國太空船上月球

9月14日，美國《華盛頓郵報》、法媒等多家外媒報道稱，委內瑞拉總統馬杜羅13日在華進行國事訪問期間表示，作為兩國新升級的全天候戰略夥伴關係的一部分，他要經由中國的航天器，將「首位委內瑞拉男性或女性送上月球」。



馬杜羅說，中委兩國同意加強在石油、貿易、金融、採礦和太空探索等多個領域的合作。

「很快，委內瑞拉的年輕人就將來到中國的學校，為成為航天員做準備。」他稱，這是中委合作「新紀元」的一部份。

2021年3月，中國和俄羅斯正式啟動國際月球科研站項目的合作，標誌着兩國在航天領域的合作邁入新階段。據新華社報道，今年4月25日，在2023年「中國航天日」第一屆深空探測（天都）國際會議上，中國工程院院士、深空探測實驗室主任吳偉仁就國際月球科研站建設作主旨報告，並向世界各國發出合作倡議。

4月，委內瑞拉外交部長伊萬・希爾（Yván Gil Pinto）在社交媒體上宣布，中國已邀請該國參加國際月球科研站相關項目，還強調委內瑞拉是首個受到中方邀請的國家。

7月18日，委內瑞拉部長理事會副主席、科技部部長希門尼斯（Gabriela Jiménez Ramírez）在社交媒體上宣布，委內瑞拉玻利瓦爾航天局（ABAE）與中國國家航天局簽署了一項聯合聲明，委內瑞拉將正式加入國際月球科研站計劃，也是首個加入的美洲國家。

9月初，中國駐南非大使館陳曉東代表中國國家航天局，與南非國家航天局穆道局長簽署相關諒解備忘錄，標誌着南非正式加入國際月球科研站計劃。

應中方邀請，委內瑞拉總統馬杜羅9月8日至14日對中國進行國事訪問。這是馬杜羅以總統身份第五次訪華，也是他自2018年以來首次訪問中國。馬杜羅行前在委首都加拉加斯接受新華社專訪時說，委中關係建立在真誠互信的兄弟關係和成果豐碩的共同發展基礎上，是21世紀國與國之間關係的典範，委內瑞拉願與中國一起推動構建人類命運共同體。

9月13日下午，中委兩國元首宣布，將中委關係提升為全天候戰略夥伴關係。

兩國《關於建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明》寫道，「雙方憶及在『委星一號』通信衛星、『委遙一號』和『委遙二號』遙感衛星項目中取得的成就，同意進一步深化航天領域合作，在聯合國外空委等平台加強協調，促進公正、合理的外空全球治理。中方歡迎委方加入國際月球科研站合作，雙方高度讚賞關於航天領域合作的框架協定的簽署，願通力協作，共同推動通信和遙感衛星、月球與深空探測等領域合作項目進展，促進兩國航天能力提升和國民經濟發展。」

9月14日外交部例行記者會上，外交部發言人毛寧介紹，委內瑞拉總統馬杜羅此次訪問取得了豐碩成果，雙方發表了《中華人民共和國和委內瑞拉玻利瓦爾共和國關於建立全天候戰略夥伴關係的聯合聲明》，簽署了數十項合作協議，就共建「一帶一路」，加強在經貿、文化、旅遊、航天、民航、科技、媒體等各領域的合作達成了共識。

毛寧表示，中方將一如既往地支持委內瑞拉方面維護國家主權、社會穩定的努力，也支持委內瑞拉方面反對外部干涉的正義事業。我們相信這次訪問將有力地推動兩國關係和兩國各領域合作，實現更高水平、更寬領域的發展，也為兩國人民帶來更多的福祉。

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