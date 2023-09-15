澤連斯基下週或赴美出席聯合國大會　再與拜登會面

烏克蘭一名高官9月14日表示，總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）計劃下週到紐約出席聯合國大會，之後與美國總統拜登（Joe Biden）等領袖會面。



路透社及全國廣播公司（NBC）報道，華府官員證實有關消息，稱拜登期待在聯合國大會結束後，於白宮與澤連斯基會面。

澤連斯基曾多次公開表示希望出席聯合國大會，他去年曾以視像形式在會上發言，當時他呼籲各國提供軍事及經濟援助。

拜登和澤連斯基最近一次會面是在今年7月於立陶宛舉行的北約（NATO）峰會，國務卿布林肯（Antony Blinken）今個月較早時亦出訪基輔，與澤連斯基及多名高官會晤，重申華府對烏克蘭領土及主權完整和民主的堅定承諾。

另外以色列傳媒同日報道，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）亦會出席聯合國大會，期間將與拜登、澤連斯基、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、韓國總統尹錫悅、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）等領袖會面，而他之前會先到加州訪問，與Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）見面。