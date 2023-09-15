干預大選案︱佐治亞州法官裁定：特朗普等17被告毋須下月開審

美國前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州被起訴的干預大選案，法官9月14日裁定特朗普及其他16名被告，可與將於10月23日開審的被告鮑威爾（Sidney Powell）及切塞布羅（Kenneth Chesebro）分開。法官並表示，無法同時審理所有19名被告。



此案所有19名被告中，只有本身任職律師的鮑威爾及切塞布羅要求快速審理，富爾頓縣（Fulton County）高等法院法麥卡菲（Scott McAffee）官早前已把開審日期定為10月23日。包括特朗普在內的其他多名被告均提出申請，要求與鮑威爾及切塞布羅的案件分開，理由於無法及時為辯護準備。

2023年9月14日，富爾頓縣高等法院法官麥卡菲（Scott McAfee）正聽取被告切塞布羅（Ken Chesebro）和鮑威爾（S​​idney Powell）律師提出的動議。（Reuters）

法官麥卡菲14日作出裁定時，也將緊張的時間表作為因素之一，稱法院無法確保所有被告的正當程序權利及能在審前充份準備，且認為可能有必要將被告分成更小的組別審理。他裁定，其他被告可與切塞布羅、鮑威爾兩人的案件分開，但駁回切塞布羅及鮑威爾也提出把兩人分開審理的要求。

圖為美國前總統特朗普（Donald Trump）在佐治亞州被起訴的案件中，所有19名被告投案後所拍的大頭照。（Reuters）

提出起訴的富爾頓縣地方檢察官威利斯（Fani Willis），一直尋求所有19名被告同時受審，認為會更為有效及公平。但法官麥卡菲表示，他對此論點持懷疑態度，並指富爾頓縣法院沒有足夠大的法庭，同時容納19名被告、他們的律師和其他需要出庭人士，而改變場地可能會引發安全問題。