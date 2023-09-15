中美欠交會費　國際原子能機構恐停擺

由於美國、中國及其他一些國家沒繳會費，國際原子能機構（IAEA）可能很快就資金耗盡支持運作。中美欠交會費的其中一個原因，與日漸緊張的兩國關係有直接關係。



彭博社引述文件草案顯示，IAEA 2023年6.5億歐元（約54.2億港元）預算的缺口約為2.2億歐元（約18.4億港元）左右，而美國和中國是IAEA的最大債務國。

IAEA的職責是確保用於發電的核燃料不會被轉用於軍事用途。監管全球核安全標準，為發展中國家提供獲取技術渠道，也屬於IAEA的職能範圍。

作為IAEA的最大捐助國，美國和中國的會費合計1.37億歐元（約11.4億港元），但美中兩國在日本福島核電站核污水排海、澳洲擬購買核潛艇等問題上的分歧愈來愈多。傳統上，各國會通過壓縮聯合國機構的錢包來影響其決策。

美國和中國駐IAEA代表團均拒絕對彭博社的報道置評。中國政府在9月13日晚發布的外交照會中表示，西方國家對IAEA理事會的控制可能導致IAEA被私有化。

中國常駐IAEA代表李松在網站發文稱，「秘書處在履行職責過程中的『獨立作用』，必須得到成員國的理解和支持，這是任何一個國際機構良好運行的規則和常識」。

雖然美中拖欠的會費數額不算很大（美國欠7,700萬歐元，中國欠6,000萬歐元），但資金缺口會影響IAEA檢查人員的工作。

IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）11日表示：「如果收不回這些拖欠的會費，我們可能會在一個月內停擺，現在是一些主要國家兌現諾言的時候了。」

格羅西說，上一次IAEA陷入資金困局是在1990年代中期。當時一些成員國對IAEA產生了信任危機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

