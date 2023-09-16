歐盟撤銷烏克蘭穀物出口限制　波蘭匈牙利斯洛伐克自行設限

歐盟委員會（European Commission）9月15日宣布，決定不再延長對烏克蘭穀物的出口限制，惟烏克蘭的鄰國波蘭、斯洛伐克及匈牙利政府同日決定，將自行加設限制。



路透社報道，波蘭政府通過對烏克蘭穀物的無限期禁令，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）表示，此舉是以波蘭農民的利益設想。匈牙利則下令禁止進口烏克蘭穀物、蔬菜、蜜糖及部分肉類等24款農產品；斯洛伐克亦宣布類似措施。

該三國的禁令只限本土進口，烏克蘭的農產品仍可經當地運往其他國家銷售。

歐盟在5月通過有關措施，容許波蘭、匈牙利、斯洛伐克、保加利亞及羅馬尼亞暫時禁止烏克蘭的小麥、粟米等產品在當地出售。歐盟委員會指，烏克蘭同意在30天內推出法律措施避免穀物急增，因此決定按原定計劃撤銷限制，同時承諾在烏克蘭的措施行之有效的情況下，不會施加任何限制。

保加利亞14日決定取消限制，羅馬尼亞政府則對無法就延長禁令取得共識感到遺憾，但當局正等待基輔方面提交方案，防止在18日或之前出現進口急增情況，之後才決定如何保障當地農民。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）歡迎歐盟委員會的決定，同時稱如果歐盟成員國違反有關規則，將會以「文明方式」應對。