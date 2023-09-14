韓國高官：首爾確認俄軍一早在烏克蘭戰場使用朝鮮武器

韓國總統室官員說，韓政府早已確認俄羅斯在烏克蘭戰場上使用了朝鮮生產的武器。



韓聯社報道，韓總統室一名高級官員星期四（9月14日）在被問及「朝鮮是否向俄供應火箭彈」時，做出上述回應。

不過，該官員否認韓方不向烏援助殺傷性武器的立場會在朝俄首腦會談後發生改變。他強調，韓政府宣布向烏提供人道主義和戰後重建援助，是經過慎重考慮後才做出的決定，因周邊勢力舉動而突然改變原則和做法是不妥之舉。

朝鮮領導人金正恩星期三（13日）在俄羅斯與俄總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤。期間他邀請普京訪朝，普京接受了邀請。

據報，金正恩和普京在面對面會談中討論了軍事合作、俄烏戰爭，以及莫斯科可能幫助平壤建造衛星等課題。金正恩還表態稱，堅信俄羅斯將在俄烏戰爭中贏得「偉大勝利」。

不過，俄羅斯克里姆林宮當天並未就俄朝領導人會晤可能導致俄朝軍火交易的報導作直接回應。

韓國國防部發言人全河奎星期四早些時候在記者會上指出，俄朝軍火交易會有違反聯合國安理會決議的部分，俄方對此應該清楚，韓方期待國際規則能得到遵守，有關情況有待進一步觀察。

本文獲《聯合早報》授權轉載

