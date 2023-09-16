美國防科企促華府加速軍事採購　確保領先中國

美國國防科技業擬要求政府加快軍事採購速度，並加大對開創性技術的投資，以確保美國在創新前沿領域繼續領先中國。



彭博社報道，近20名美國國防科技業高層9月18日將與拜登政府官員、眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及其他國會議員會晤。

出席者除大數據分析公司帕蘭蒂爾技術（Palantir Technologies）、邊境安防服務供應商安杜里爾（Anduril Industries Inc）等知名國防科技業總裁，也包括無人機製造商斯瓦姆（Swarm Aero）。

樂仕資本（Lux Capital）還有DCVC（Data Collective）的兩位風險投資家——沃爾夫（Josh Wolfe）和奧奇科 （Matt Ocko）也在與會之列。

這些國防科技企業高層計劃在16日發表一封公開信，針對中國急起直追發出警告，他們將強調美國「保持技術領先和創新對威懾中國來說是不可或缺的」。

與會的許多公司代表着美國政府，尤其是國際部與矽谷等美國創新中心加速合作的一部分。

高科技製造公司哈德里安（Hadrian）總裁鮑爾（Chris Power）表示，許多矽谷高管長期認為，美國政府是「一隻行動遲緩的巨獸，不值得與它打交道」。但近年美國政府開始從「這是我們希望你們做的事」，轉變為「這是你們需要完成的使命」這對業界有激勵作用」。

在美國國防科技業協調推動政府維持業界領先優勢之際，美國國會也在開始探討如何監管人工智能（AI）問題。 參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）星期三就主持了參議員–美國最大科技公司總裁圓桌會議，出席者包括微軟（Mocrosoft）、Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta和電動車巨頭Tesla等，美國最大的科技公司代表。

本文獲《聯合早報》授權轉載

