路透社：李尚福因軍備採購問題被當局調查　另有8名高官涉事

路透社引述消息人士報道，指中國國防部長李尚福因軍備採購問題，正接受當局調查。而同事件除了李尚福外，還牽涉另外8名高級官員，中方對報道暫時未有回應。



路透社9月15日引述10名消息人士報道，指李尚福因軍備採購問題正接受調查，而在2017年至2022年間與其共事的8名軍方採購單位高級官員，亦正接受調查。

路透社稱未知涉及採購哪些裝備、金額等詳細資料。

李尚福對上一次公開露面，是8月29日在北京舉辦的「中非和平安全論壇」，在那之前李尚福還前往了訪問俄羅斯及白羅斯。9月7日李尚福原定出席中越年度國防會議，但在3日越南收到中方告知，李尚福因「健康問題」無法出席，會議需要延期。

在北京，外交部發言人毛寧在14日被問到李尚福的去向時，表示不了解有關情況。

英國《金融時報》15日引述多名美國政府官員報道，華府高度懷疑李尚福正接受調查。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，目前並不了解李尚福的狀況，認為有關事情最終是由中國政府決定。布林肯稱無論是誰人在特定時間擔任相關職務，美方將一如既往做好與北京接觸的充份準備。