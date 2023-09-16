美國政府面臨停擺危機　經濟報告或推遲發布

美國政府撥款月底就到期，新財政年預算案仍無法通過，兩黨鬥爭導致美國政府再次面臨停擺危機，一系列美國經濟報告料將被推遲發布，這將使市場、企業和政策制定者在做決策時失去參考依據。



彭博社報道，依照美國各機構在之前政府關門期間的情況來看，美國勞工部的月度就業報告和商務部的關鍵通脹指標等關鍵數據，將不會在預定日期公布。2013年美國政府關門時，就業報告等數據的發布日期都被推遲。

美國勞工統計局發言人說，如果政府關門，勞工統計局將暫停數據收集、處理和傳播， 但資金發放一恢復，勞工統計局就會恢復正常運營。勞工統計局隸屬於美國勞工部，負責發布就業報告和消費價格指數。

白宮和經濟分析局將彭博社的置評請求轉移給行政管理和預算局（OMB）。OMB正在與政府機構合作敲定新應急計劃。

美國總統拜登2023年9月11日在越南河內會見越南總統武文賞時發表講話。（Reuters）

根據美國商務部（包括經濟分析局和美國普查局）在2021年公布的計劃，預計這兩個機構在政府關門期間將停止提供大部份服務和運作。

由於極右翼眾議院共和黨人準備阻止現有融資方案進一步延長，美國政府看勢難逃10月1日關門的命運。鑑於兩黨理念分歧巨大，政府關門恐會持續多個星期，這將使聯邦儲備局在10月31日至11月31日舉行的貨幣政策會議面臨更大問題。

美國總統拜登（Joe Biden）9月14日警告，隨着政府可能關門的時間逼近，共和黨的削減支出計劃將對美國經濟和選民造成傷害。美國政府撥款將於9月30日到期，但拜登政府的新預算案仍未通過，因為部份共和黨眾議員要求把2024財年支出削減至1.47萬億美元（約2萬億新元），這比拜登和眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5月在債務上限協議中所同意的金額少了約1,200億美元。

拜登指責共和黨違背承諾，威脅進一步削減開支和再次讓政府停擺。麥卡錫也對黨內同僚感到不滿，警告若政府被迫關閉，沒有人會獲益。他甚至對黨內強硬派直言，有膽量就罷免他。

本文獲《聯合早報》授權轉載

