伊朗擬封殺多名IAEA監察員　格羅西：德黑蘭反應過度

伊朗計劃禁止多名國際原子能機構（IAEA）的指定監察人員前往當地，總幹事格羅西（Rafael Grossi）9月16日譴責德黑蘭方面採取不合比例及史無前例的舉動，阻礙組織監察當地的核活動。



路透社報道，美、英、法、德國日前在IAEA理事會上敦促伊朗在未申報地點內發現放射性物質鈾的痕跡等問題上與組織合作，德黑蘭方面其後以封殺IAEA監察員回應，有外交官指，IAEA內的法、德監察員全被伊朗解除指定資格。

根據規定，IAEA成員國通常有權否決指定的IAEA監察員到《核不擴散條約》，以及各國與IAEA達成保障協議的核設施調查。

IAEA認為伊朗今次的做法違反慣例，稱機構內三分一最資深的監察員受影響，形容他們都是機構內最有經驗及擁有獨特濃縮技術知識專家。格羅西批評德黑蘭不合比例及史無前例的單方面措施，影響機構在伊朗進行認證活動和正常規劃，並指對方公然違反雙方的合作協議。他呼籲伊朗政府重新考慮有關決定，重回合作之路。

伊朗外交部回應稱，美國及歐洲三國為政治利益濫用IAEA理事會，但德黑蘭方面仍會繼續在協議框架下與IAEA合作。