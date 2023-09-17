金正恩訪俄看「匕首」導彈　晤紹伊古商朝俄加強防務合作

據朝鮮媒體報道，朝鮮領導人金正恩與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）討論加強國防合作的實際問題。



朝中社星期天（9月17日）發布新聞稿稱，金正恩星期六（16日）在紹伊古的陪同下視察俄羅斯具備核能力的戰略轟炸機、高超音速導彈和軍艦。視察結束後，紹伊古為金正恩設歡迎午宴，兩人用餐後進行談話。

新聞稿說，談話期間，金正恩和紹伊古就「進一步加强兩國軍隊之間以及兩國國防和安全領域的戰略戰術協調、合作和相互交流中出現的實際問題，交換建設性意見」。稿中也說，兩國之間存在着意見上的分歧。

根據俄媒之前的報道，金正恩星期六登上停靠在符拉迪沃斯托克（即海參崴，Vladivostok）港的俄羅斯太平洋艦隊護衛艦「沙波什尼科夫元帥」（Marshal Shaposhnikov）號，當天也參觀俄羅斯的高超音速「匕首」（Kinzhal）導彈，以及圖-160、圖-95和圖-22M3戰略轟炸機。

朝中社說，金正恩在視察軍艦期間高度評價太平洋艦隊，稱其「為東北亞和世界的和平與安全作出巨大貢獻」。他還向艦隊贈送紀念禮物，並在訪問手冊中寫下「正義與和平」。

此外，金正恩還為太平洋艦隊留下一張手寫字條，上面寫着：「尊敬太平洋艦隊，金正恩，2023年9月16日。」

不過，儘管俄朝之間近幾天發生各種友好互動，兩國官方至今都否認在金正恩訪俄期間簽署任何軍事合作協議。

美國和韓國星期五（15日）發出警告稱，朝俄之間的軍事合作違反聯合國對平壤的制裁，盟國將確保朝俄為此付出代價。

本文獲《聯合早報》授權轉載

