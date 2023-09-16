金正恩訪俄｜金與正5.7萬元DIOR包包搶眼　金朱愛穿過同牌子外套

朝鮮領導人金正恩率團高調訪問俄羅斯，9月15日參觀阿穆爾河畔共青城（Komsomolsk-on-Amur）加加林飛機廠，胞妹金與正也有陪同。韓媒發現朝鮮官媒的圖片顯示，金與正當日所攜帶的手袋疑為名牌Christian Dior（即DIOR）產品，要價960萬韓圜（約5.65萬港元）。



韓國《朝鮮月刊》16日報道稱，金與正參觀飛機廠時手持的手袋，採用DIOR經藤格紋縫糿圖案，並掛有DIOR黑色金屬掛飾，疑似是DIOR產品編號:M0566SLOI_M989的「大碼 LADY DIOR 手袋–黑色超啞光 Cannage 藤格紋圖案小牛皮」。

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這款手袋在DIOR韓國網站售價為960萬韓圜，香港則售5.7萬元。據DIOR香港網站描述，該款手袋「時尚高雅、歷久彌新，採用黑色超啞光小牛皮和Cannage藤格紋圖案縫線製成，同色系金屬D.I.O.R.吊飾散發優雅魅力」。未知金與正是經由什麼途徑取得手袋。

金朱愛疑穿DIOR外套

韓媒3月曾報道稱，金正恩帶女兒金朱愛觀看軍方發射導彈時，金朱愛所穿的正是DIOR的童裝連帽羽絨外套，售價視乎尺碼而定，其中10歲兒童款售2800美元（約2.18萬港元）。

奢侈品屬於對朝鮮制裁的類別之一。