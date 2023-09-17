馬利與布基納法索及尼日爾簽協議　成立防務聯盟

俄衛網9月16日稱馬里過渡總統戈伊塔（Assimi Goïta）在社交網站 X（前稱Twitter）上寫道：「我今天同布基納法索和尼日爾領導人簽署一份憲章（『利普塔科-古爾馬憲章』（Liptako-Gourma Charter）），是關於成立薩赫勒聯盟（AES）的，目的是建立集體防禦。」



在尼日利亞阿布賈賈（Abuja）舉行的西共體國家武裝部隊總參謀長8月初緊急會議通過一項針對尼日爾進行軍事干預的計劃。尼日爾發動政變的軍人要求法國大使離境，要求法軍撤出尼日爾。

馬利、布基納法索和尼日交界處的利普塔科-古爾馬地區近年一直被聖戰分子蹂躪。三國正力圖鎮壓2012年在馬利北部爆發、並於2015年蔓延到尼日爾和布基納法索的聖戰叛亂。

三國自2020年以來也都發生過政變，最近的一次是在尼日爾。尼日爾軍方於7月底在國家電視台宣布解除總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）的權力，關閉邊界，實行宵禁。

在此之前，布陸軍中校達米巴（Paul-Henri Damiba）2022年1月發動軍事政變，宣布成立「拯救復興愛國運動（MPSR）」過渡政權。2月，達米巴宣誓就任布總統，3月，成立過渡政府。9月，布陸軍上尉特拉奧雷（Moussa Traore）發動政變，宣布解除達米巴總統職務，由其本人擔任「拯救復興愛國運動」主席，11月，特就任布過渡總統。達米巴當時表示，如果發動政變軍人滿足自己的幾個要求，他就願意自己辭職。

馬里2020年8月發生軍人嘩變。2021年立權力過渡機構「全國人民救贖委員會」主席戈伊塔被任命為過渡總統。2022年，馬里過渡政府表示將執行為期24個月的政治過渡期，即在2024年舉行大選以完成政治過渡。