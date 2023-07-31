尼日爾政變｜法俄西非角力持續　尼日利亞為何強硬威脅武力介入？

上周由總統衛隊領袖奇亞尼（Abdourahamane Tchiani）發動的政變，目前已被證明並不像到公園散散步一般容易。西非經濟共同體（Ecowas）在7月30日舉行緊急會議之後，罕有地擺出強硬姿態，要求奇亞尼在一周內恢復「憲制秩序」，否則不排除動用武力介入。西非區域強國、非洲人口第一大國尼日利亞的總統提努布（Bola Tinubu）表明，「我們沒有更多時間去作出警告，現在是行動的時候。」

相較於2020年以來馬里（Mali）、布里納法索（Burkina Faso）、畿內亞（Guinea）的多次軍事政變，西非共同體對於尼日爾軍方的初步回應明顯迅速和強硬得多。共同體的緊急會議聯合聲明，表明只會承認2021年民選上台的巴祖姆（Mohamed Bazoum）為尼日爾的國家領袖，否定奇亞尼自封的領袖地位，並稱不會接受可能來自如今被軍方軟禁的巴祖姆的任何請辭，同時表示各國亦已責成軍方馬上為武力介入的可能方案進行會面。

除了武力介入的威脅外，西非共同體也即時落實了一系列針對尼日爾的制裁，包括對這個內陸國家實施陸空邊境封鎖、對來往尼日爾的航班施實禁飛區、中止任何共同體成員國與尼亞爾的商務和金融交易、凍結所有服務貿易（包括公用事業）、凍結尼日爾政府和國企在共同體國家銀行的資產、對尼日爾政變參與者實施旅行禁令和凍結其資產等。

同一時間，尼亞利亞總統提努布亦拜託了不屬西非共同體的乍得（Chad）總統親往尼日爾與軍方領袖溝通，再向提努布作匯報。

2023年5月上台的尼日利亞總統提努布（Bola Tinubu）。（Reuters）

在西非共同體會面之前，尼日爾軍政府發表措辭強硬的聲明，指責共同體的目的是要跟「某些西方國家」合作對尼日爾發動進侵，聲言會全力守護國土，並呼籲民眾上街抗議西非共同體的緊急峰會。

在30日的示威中，一如馬里、布基納法索的情況一般，民眾將軍事政變視作反抗前殖民主法國的代表，將俄羅斯國旗視為反殖民主義的象徵符號，到法國大使館門前抗議，高呼挺俄反法的口號，部份人更試圖爬牆進入使館。法國就馬上警告，任何對法國公民的攻擊都會引來「即時和嚴厲」的回應。

美國、歐盟、法國都表明停止對尼日爾的援助。非洲聯盟則要求政變軍人在15日內回到軍營、恢復憲政秩序。

相較之下，雖然俄羅斯政府的官方立場是呼籲尼日爾重回憲政秩序，但在尼日爾政變發生後高調現身聖彼得堡第二屆俄非峰會的瓦格納集團（Wagner Group）領袖普里戈任就發布錄音，讚揚軍事政變是「爭取獨立、去除殖民者」的行動，表示只要有一千名瓦格納戰士介入，就能恢復秩序、毀滅當地的恐怖份子。

支持政變的尼日爾示威者高舉俄羅斯國旗，以及寫着一系列反法口號的標語。（Reuters）

近年馬里和布基納法索的軍事政變，都帶有「抗法挺俄」的意味。兩國軍政府都決定趕走當地協助反恐的法國軍隊，馬里已僱用了瓦格納集團武裝人員取代法軍，布基納法索也曾被指即將引入瓦格納。兩國的軍事政變某程度上可被視為俄羅斯在西非的地緣政治角力勝仗。

在上述兩國政變之後，情勢原來相對上較為穩定的尼日爾就變成了西方國家在西非薩赫勒（Sahel）的反恐行動基地。美國、法國、德國、意大利都有軍隊在尼日爾進行反恐任務，其中，美國和法國的當地駐軍人數分別為1,100人和1,500人，前者亦有一個無人機基地用來監察恐怖活動。

相較於馬里和布基納法索的軍政府管治，2021年巴祖姆經選舉而成為尼日爾1960年獨立以來首位在和平權力交接之下上台的總統之後，尼日爾的恐怖活動死亡人數去年大幅減少，由600人跌至200人，而馬里和布基納法索卻錄得近五成的上升幅度。在上周政變發生後，西方輿論就擔心尼日爾的相對穩定可能難以持續。

6月22日，尼日爾總統巴祖姆（Mohamed Bazoum）在巴黎出席新全球融資協約峰會。（Reuters）

對於俄羅斯政府經瓦格納之手在西非的擴張，西方國家素來束手無策。畢竟法國確有前殖民者的原罪。而瓦格納的輿論操作也非常有效地利用了這一點，並將俄羅斯包裝成反法國殖民主義的代表，營造出深厚的挺俄反法民意。因此，無論是馬里，還是布基納法索，西方勢力也只能退出收場。

尼日爾如果要恢復憲政秩序，唯一出路就只有區內國家的強硬介入。本年5月底才剛上任的尼日利亞總統提努布目前看來似乎確有強硬介入的取態。為何以往得過且過的尼日利亞會有如此轉向？

箇中原因，其實也離不開權力的考慮。在安全不得保障的西非薩赫勒，軍隊勢力寵大，即使是這次政變的尼日爾軍方，本身也是西方國家在當地的反恐合作夥伴。如果區內的文人政府不將鄰國的軍事政變壓止於萌芽，終有一日同類事件可能會發生在自己身上。

同時，提努布本人2023年大選得票只得36%，其選舉結束更遭到其他兩位候選人爭議。他之所以能夠穩坐總統之位，全靠其他政治人物對於該國司法體制的尊重。而尼日利亞本身也有軍人當政的過去，提努布對於尼日爾的軍事政變，當然不得不防。

目前，尼日利亞領頭的西非共同體在聲明上已展示出足夠的強硬，但如果尼日爾軍方決不就範，態度上的強硬會否轉化成行動上的強硬，卻還有待觀察。