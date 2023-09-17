泰國總理擬10月8日訪華　促進中泰旅遊合作

據泰國《曼谷郵報》9月17日報道，泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）日前透露，他計劃在10月8日至10日訪問中國，與中方討論進一步加強雙邊關係事宜。泰國首相府發言人表示，促進兩國旅遊合作將成為訪問的主要議題之一。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文： 陳思佳



報道稱，賽塔16日視察泰國北部城市清邁（Chiang Mai），聽取有關清邁經濟、旅遊、交通系統、社會和環境等方面的問題。由於泰國政府部門預計，赴泰旅遊的中國遊客數量有望出現增長，他向清邁警方強調維護國際遊客安全、打擊擾亂市場的非法活動的重要性。

談及泰國政府是否會繼續向中國申請租借大熊貓時，賽塔透露，他計劃在10月8日至10日訪問中國，與中方討論包括進一步加強雙邊關係、促進泰中旅遊合作在內的10個重大事項。

旅泰大熊貓林惠和創創在2003年前往泰國清邁動物園生活，創創於2019年9月16日因慢性心臟衰竭急性發作導致全身器官缺氧去世，林惠在2023年4月19日因動脈粥樣硬化伴栓塞導致多器官功能衰竭去世。創創和林惠在2009年產下的大熊貓林冰已於2013年返回中國。

對於賽塔的出訪計劃，泰國首相府發言人表示，預計旅遊合作將成為賽塔訪華的主要議題之一。在被問及泰國新政府是否尋求在中國和美國之間「保持平衡」時，發言人回應說，「泰國將美國和中國平等地視為兩個主要貿易夥伴」。

發言人還表示，賽塔首先在9月18日至24日出席第78屆聯合國大會一般性辯論，或將會見包括美國總統拜登（Joe Biden）在內的美方高層。賽塔還計劃與美國大型科技公司舉行會談，鼓勵美國投資者加大對泰國的投資。

泰國國會在8月22日召開上下兩院聯席會議，為泰黨推舉的首相候選人賽塔獲得半數以上議員投票支持，當選新一任泰國首相。8月23日，賽塔收到泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的任命，正式就任泰國第30任首相。

圖為2022年8月20日，身在泰國曼谷的遊客行經大皇宮。（Getty）

目前，泰國正致力於推動旅遊業發展，採取一系列措施吸引來自中國等地的遊客。9月13日，泰國政府宣布將對中國遊客實行免簽制度，自9月25日起實施，為期約5個月。

《曼谷郵報》稱，泰國政府還在考慮是否要將免簽計劃擴大到更多國家。賽塔在視察清邁期間表示，他將根據各個國家的具體情況研究這問題。

作為泰國經濟的重要引擎，旅遊業被視作泰國經濟復蘇的「救命稻草」。首相府發言人此前表示，泰國計劃2023年吸引2800萬外國遊客，實現2.4萬億泰銖（約5,264億港元）旅遊收入。2024年，泰政府將促使旅遊業全面恢復至疫情前水平，吸引4000萬外國遊客。

首相府發言人還表示，中國是泰國旅遊業最主要的目標市場之一。泰國將推出專門針對中國遊客的旅遊促銷活動，並成立專項小組，對網絡上涉及泰國的負面新聞向中國遊客作出解釋。

對於中泰關係，中國外交部發言人汪文斌在8月23日的例行記者會上表示，作為泰國的友好鄰邦和命運共同體，中方樂見泰方順利推進包括首相選舉在內的重大政治議程，對賽塔先生當選新任首相表示祝賀，相信泰國人民將在符合自身國情發展道路上取得新的更大成就。

汪文斌說，兩國建交近半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，雙方始終守望相助，並肩前行，中方願同泰方一道，凝心聚力推進構建命運共同體，讓兩國人民永做好鄰居、好朋友、好親戚、好夥伴。