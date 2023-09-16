泰國新首相反對大麻作娛樂用途　稱可致更廣泛毒品問題

撰文：聯合早報
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泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）表明反對把大麻作娛樂用途，但泰國政府會繼續執行支持大麻作醫療用途的政策。

賽塔9月15日接受泰國數碼新聞媒體The Standard訪問時說：「我不支持將大麻用於娛樂用途，泰國的政策就是大麻作醫療用途。如果這個問題蔓延，可能會導致更廣泛的毒品問題。」

賽塔也說，毒品濫用在泰國是嚴重問題，一直沒有得到認真對待。

泰國政府2022年6月將大麻從毒品清單中除名後，人們開始廣泛種植和銷售大麻，曼谷街頭出現數百個大麻銷售點，一些人濫用大麻以致須住院接受治療，引發社會強烈批評，民眾呼籲政府頒布更嚴格的法律規範大麻的用途。

自豪泰黨（Bhumjaithai）是上屆政府的執政聯盟成員之一，極力推動大麻無罪化。自豪泰黨如今也是執政聯盟成員之一，黨魁、副首相兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）早前稱，他將繼續在國會推動支持大麻的法律，但他重申大麻只能用於醫療和消費品。

大麻無罪化被認為是對泰國經濟有利的舉措。泰國商會大學（University of The Thai Chamber of Commerce）2022年預測，到2025年，泰國大麻產業的產值可能達12億美元（約93.6億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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