泰國新首相反對大麻作娛樂用途　稱可致更廣泛毒品問題

泰國首相賽塔(Srettha Thavisin,又譯社德他)表明反對把大麻作娛樂用途,但泰國政府會繼續執行支持大麻作醫療用途的政策。



賽塔9月15日接受泰國數碼新聞媒體The Standard訪問時說:「我不支持將大麻用於娛樂用途,泰國的政策就是大麻作醫療用途。如果這個問題蔓延,可能會導致更廣泛的毒品問題。」

賽塔也說,毒品濫用在泰國是嚴重問題,一直沒有得到認真對待。

泰國政府2022年6月將大麻從毒品清單中除名後,人們開始廣泛種植和銷售大麻,曼谷街頭出現數百個大麻銷售點,一些人濫用大麻以致須住院接受治療,引發社會強烈批評,民眾呼籲政府頒布更嚴格的法律規範大麻的用途。

自豪泰黨(Bhumjaithai)是上屆政府的執政聯盟成員之一,極力推動大麻無罪化。自豪泰黨如今也是執政聯盟成員之一,黨魁、副首相兼內政部長阿努廷(Anutin Charnvirakul)早前稱,他將繼續在國會推動支持大麻的法律,但他重申大麻只能用於醫療和消費品。

大麻無罪化被認為是對泰國經濟有利的舉措。泰國商會大學(University of The Thai Chamber of Commerce)2022年預測,到2025年,泰國大麻產業的產值可能達12億美元(約93.6億港元)。

本文獲《聯合早報》授權轉載