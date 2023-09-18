祁湛明指英國應與中國保持溝通　拒透露訪華有否提及間諜事件

上月曾訪問中國的英國外相祁湛明（James Cleverly，又譯克萊弗利），17日在接受傳媒訪問時稱，英國應繼續與中國保持溝通，而不是完全拒絕與中國接觸。對於有英國國會研究員被指充當中國間諜，祁湛明拒絕透露曾否為此與中方討論。



針對有人主張應與中國脫鈎，祁湛明表示，這不是一個可靠選項，假裝中國不存在並不可行。他承認，兩國處於關係困難的階段，因此保持面對面的溝通更為重要。英國希望與中國討論許多問題，包括針對英國議員的制裁。

當被問及出訪前是否知道國會研究員被捕事件時，祁湛明表示不會涉及情報的問題發表評論，也拒絕透露訪華期間曾否向中方提出此問題。

但他重申首相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯蘇納克）在出席二十國集團（G20） 峰會時，曾向中國總理李強提出中國「試圖破壞或扭曲英國民主」的問題，並表明不會接受。而他在與中方接觸時，亦已經明確提出相同立場。

祁湛明8月30日對中國進行訪問，是5年來首位訪華的英國外相。祁湛明在結束行程時表示，已向中方提出挑戰，包括新疆、香港、黎智英案和英國國會議員被制裁的問題。他又強調，英方必須與中國溝通，不能無視中國。