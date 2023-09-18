王毅晤馬耳他總統及外長　博奇：願共同促進歐中合作

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅訪問馬耳他期間，9月16日與17日分別與外長博奇及總統維拉會晤。



王毅晤維拉

根據新華社，維拉17日在總統府會見王毅時，王毅表示，得益於兩國元首的戰略指引，中馬關係持續健康穩定發展，兩國相互尊重、平等相待，相互幫助、共同發展，已成為國與國關係的典範，中方讚賞馬方恪守一個中國原則，客觀友善看待中國發展，理解支持中方正當主張，願同馬方一道，繼續堅定相互支持，加深互利合作，攜手開啟中馬關係更加美好的下一個50年。

維拉表示，馬中建交50多年來，中國始終對馬耳他充分尊重、平等相待，兩國相互支持、相互配合，雙邊關係保持良好發展勢頭，各領域合作成效顯著，馬方堅定奉行一個中國政策，期待同中國加深務實合作，推動兩國關係實現更大發展，也欽佩中國發展成就，讚賞中方開展積極外交，維護促進和平，願加強同中方在國際和地區事務中的溝通協調，歡迎中美此次在馬耳他舉行會晤，為世界帶來利好。

王毅還感謝馬耳他為中美戰略溝通提供便利，表示此次中美雙方圍繞如何穩定兩國關係，有效管控分歧，探索互利合作，為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等進行長時間溝通。他形容會晤是全面、深入和有益的。

王毅晤博奇

訪馬期間，王毅16日會見博奇，稱中馬始終相互尊重、平等相待，樹立了大小國家友好合作的典範，兩國政治互信牢固，民意基礎深厚，雙邊關係保持健康穩定發展勢頭，中方讚賞馬方多次重申堅定奉行一個中國政策，作為朋友和夥伴，中方同樣堅定支持馬耳他維護自身正當權益，也歡迎馬耳他擔任2023至2024年度聯合國安理會非常任理事國，願加強多邊協作，共同維護以聯合國為核心的國際體系，捍衛國際公平正義。

王毅表示，中歐合作大於分歧，是夥伴而不是對手，雙方完全可以相互欣賞、相互借鑑，中方一貫支持歐盟戰略自主，支持歐洲一體化進程，中歐建立全面戰略夥伴關係20年來，合作領域和深度不斷拓展，雙方應繼續秉持開放態度，堅定支持自由貿易，摒棄保護主義，實現中歐合作1+1大於2積極效應，希望馬耳他繼續為中歐關係發展發揮積極作用。

博奇表示，馬中關係強勁持久，馬耳他珍視馬中友誼，始終恪守一個中國原則，這一立場堅定清晰，馬方期待赴華出席上海進博會，抓住中國市場和發展機遇，進一步拓展馬中合作，馬方贊同歐中是夥伴而不是對手，願共同促進歐中合作，攜手應對全球挑戰。