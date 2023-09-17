北京：王毅在馬爾他與沙利文多輪會晤　戰略溝通坦誠實質具建設性

彭博社及路透社9月17日稱，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在過去的週末與中國外長王毅在馬爾他（Malta）會談。在有關報道發布後不久，中國外交部網站證實有關消息。



中國外交部網站稱，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅9月16至17日在馬耳他同美國總統國家安全事務助理沙利文舉行多輪會晤。

雙方圍繞穩定和改善中美關係進行了坦誠、實質性、建設性的戰略溝通。王毅強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持「台獨」的承諾。中國的發展有着強大內生動力，遵循必然的歷史邏輯，是阻擋不了的，中國人民正當的發展權利不容剝奪。

雙方同意，繼續落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，保持雙方高層交往，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。雙方探討了進一步支持和便利兩國人員往來措施等。

雙方還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題。

圖為2022年11月14日中國國家主席習近平在印尼峇里島同美國總統拜登會晤。（新華社）

彭博社稱，王毅與沙利文的討論涉及可能的中美領導人會晤以及兩國關係中的其他問題。

兩人會面發生在美中關係的關鍵時刻。王毅料在18日訪問莫斯科，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談，而其他多國領導人本週將往紐約參加聯合國大會。中國國家主席習近平和中國外長王毅將缺席。

王毅與沙利文的會面亦發生在朝鮮領袖金正恩剛完成對俄羅斯的6天訪問行程。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）其間暗示稱，俄方可幫助朝鮮製造衛星，以及金正恩與俄國防長紹伊古（Sergei Shoigu）討論兩國提升軍事合作的議題。

此外外界預期美國總統拜登（Joe Biden）有可能在11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會與習近平會面。但中方從未證實有關消息。美國白宮9月6日則稱，拜登仍有意與習近平面談，但未必會在APEC峰會場邊舉行。